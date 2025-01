Explosion à Akpakpa au Bénin : Plus de 150 personnes touchées, 50% sont des enfants

Le 11 janvier dernier, une explosion de gaz a ébranlé le quartier Ayelawadje 1 à Akpakpa, un secteur situé à Cotonou. Cet incident dramatique a causé d’importants dommages humains et matériels. Selon les informations rapportées par Frissons Radio Cotonou, plus de 150 personnes ont été touchées par cette tragédie, parmi lesquelles la moitié sont des enfants.

Ce 14 janvier, les ministres de l’Intérieur, des Affaires sociales et de la Santé se sont rendus au Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU) de Cotonou pour soutenir les victimes et évaluer la situation. Le ministre de la Santé a précisé que deux décès ont été enregistrés, tandis qu’une dizaine de blessés graves reçoivent encore des soins intensifs. Malgré la gravité de l’incident, plus des deux tiers des patients ont déjà pu quitter l’hôpital, tandis qu’une cinquantaine demeurent sous observation.

Face à cette situation, le ministre de l’Intérieur a appelé la population à la vigilance et a invité à signaler tout stockage suspect de produits chimiques au numéro d’urgence 166. Cette mesure vise à prévenir de futurs incidents similaires et à garantir la sécurité des citoyens. Les autorités béninoises, en collaboration avec les équipes médicales, s’efforcent de gérer au mieux les conséquences de cette catastrophe et d’apporter assistance aux familles endeuillées et affectées.