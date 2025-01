Gaz au Maghreb : un nouveau forage pour détecter un éventuel gisement

(Canva)

Le Maghreb s’impose comme l’une des régions les plus prometteuses en matière de ressources gazières en Afrique. L’Algérie, avec ses immenses réserves prouvées de gaz naturel estimées à plus de 4 500 milliards de mètres cubes, domine le paysage énergétique régional. La Libye, malgré son instabilité, dispose également d’importantes ressources, tandis que la Tunisie maintient une production modeste mais constante. Dans ce contexte régional dynamique, le Maroc intensifie ses efforts d’exploration pour réduire sa dépendance énergétique.

Guercif : un nouveau projet d’exploration prometteur

Predator Oil & Gas s’apprête à lancer le forage du puits Mou-5 dans la licence de Guercif, une zone d’exploration de 7 269 km². Les forages précédents dans la région ont déjà révélé la présence de gaz biogénique à des niveaux superficiels, un signe encourageant pour les explorateurs. Le nouveau puits ciblera spécifiquement une zone située entre 891 et 1 140 mètres de profondeur, une section qui n’avait pas été suffisamment explorée lors des précédentes campagnes. La présence de calcaires poreux et de systèmes de failles dans cette zone laisse présager un potentiel d’accumulation d’hydrocarbures significatif.

Des perspectives de production encourageantes sous conditions

Les estimations de production varient considérablement selon les sources. Si un cabinet externe mandaté par l’entreprise évoque un potentiel de 169 milliards de pieds cubes (environ 4 milliards de mètres cubes), Predator Oil & Gas se montre encore plus optimiste avec une projection de 18 milliards de mètres cubes. Dans un premier temps, le site pourrait produire 20 millions de pieds cubes standard par jour, une production qui pourrait être maintenue pendant six ans avec un minimum de quatre puits de production. Cette exploitation nécessitera la mise en place d’infrastructures spécifiques pour la commercialisation du gaz sous forme compressée, un défi technique et logistique majeur pour les opérateurs.