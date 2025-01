des soldats ukrainiens

Les forces armées ukrainiennes traversent une période critique, comme en témoigne une vidéo diffusée sur Telegram montrant des techniciens de l’armée de l’air dénonçant leur transfert vers l’infanterie. Cette situation, concernant potentiellement 5 000 personnels de l’armée de l’air, dont ceux maintenant les chasseurs MiG-29, soulève de vives inquiétudes quant à la capacité opérationnelle de l’aviation ukrainienne.

Face à cette polémique, deux députés du parti présidentiel Serviteur du peuple, Maryana Bezuglaya et Alexeï Goncharenko, ont vivement critiqué cette décision du commandant en chef, le général Oleksandr Syrsky. L’état-major ukrainien a dû reconnaître cette « mesure forcée », tout en tentant de rassurer sur le maintien des spécialistes essentiels à l’entretien des avions.

Publicité

Une crise des effectifs de plus en plus visible

La situation sur le front se détériore rapidement, avec une avancée russe dans le Donbass d’environ quinze kilomètres carrés par jour. Début 2024, huit villes et 3 500 km² ont déjà été conquis, tandis que plusieurs villes stratégiques comme Toretsk et Chasiv Yar sont menacées. Les pertes humaines, bien que difficiles à chiffrer précisément, semblent considérables, avec au minimum 68 000 soldats ukrainiens tués selon le site UALosses.

Cette réaffectation des personnels spécialisés vers l’infanterie n’est pas un cas isolé. Fin décembre, une situation similaire concernant des médecins militaires avait déjà nécessité l’intervention directe du président Zelensky. Selon une source militaire française, ces mesures d’urgence témoignent d’une armée ukrainienne « au bout de ses capacités sur le plan humain ».

L’avenir de la défense aérienne en question

Ce redéploiement soulève également des inquiétudes concernant la défense aérienne du pays, particulièrement cruciale face aux vagues de missiles et de drones russes. La situation est d’autant plus préoccupante que l’Ukraine s’apprête à recevoir des chasseurs F-16 occidentaux, dont la maintenance nécessite une expertise technique pointue et des standards spécifiques de l’OTAN.