Guerre en Ukraine: pour Trump, Zelensky est en partie responsable

Photo : Getty images

La guerre russo-ukrainienne dure depuis près de trois ans, après l’offensive militaire russe déclenchée le 24 février 2022 contre l’Ukraine. Ce conflit majeur aux portes de l’Europe a déjà causé des centaines de milliers de pertes humaines et provoqué une crise internationale avec des répercussions économiques et diplomatiques mondiales. Plusieurs tentatives de négociations ont échoué, tandis que les pays occidentaux, États-Unis en tête, ont multiplié les sanctions contre la Russie et fourni un soutien militaire significatif à l’Ukraine.

Une critique acerbe du président ukrainien

Le nouveau président américain Donald Trump n’a pas mâché ses mots lors d’une récente interview sur Fox News concernant son homologue ukrainien. Selon lui, Volodymyr Zelensky porte une responsabilité notable dans l’escalade du conflit, notamment pour avoir « choisi de riposter ». Trump souligne le déséquilibre initial des forces en présence, évoquant les 30 000 chars russes face à une Ukraine alors dépourvue de blindés. Pour le président américain, cette disparité aurait dû inciter Kiev à privilégier la voie diplomatique plutôt que celle des armes.

Des perspectives de négociations ravivées

Trump affirme que les conditions d’un accord de paix semblent désormais réunies. Il perçoit une lassitude chez Zelensky, citant les lourdes pertes subies par l’armée ukrainienne. Le président américain avance également le chiffre de 800 000 soldats russes tués, un bilan qu’il qualifie lui-même d’extraordinaire. Vladimir Poutine aurait manifesté son intérêt pour des pourparlers, se disant « prêt » à rencontrer Trump. Ce dernier brandit la menace de sanctions économiques massives contre Moscou en cas de refus de négocier, tout en tempérant ses propos par une déclaration d’affection pour la Russie.

Une volonté affirmée de sortir du conflit

Le président américain insiste sur l’urgence de mettre fin à ce qu’il qualifie de « guerre ridicule« . Il compare l’intensité des combats à celle de la Seconde Guerre mondiale, soulignant le caractère exceptionnellement meurtrier du conflit. De son côté, Zelensky a accueilli favorablement la proposition de Trump d’utiliser le levier du prix du pétrole pour faciliter les négociations. Le président ukrainien reconnaît l’importance cruciale des ressources énergétiques dans la recherche d’une solution diplomatique durable.