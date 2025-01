Investissements hôteliers : voici le top 10 africain (3 au Maghreb)

Photo d'illustration (Unsplash)

Le continent africain représente un trésor touristique encore largement inexploité, avec ses paysages spectaculaires allant des dunes sahariennes aux forêts tropicales, ses sites historiques millénaires, et sa mosaïque culturelle unique. Cette richesse patrimoniale, combinée à une croissance économique soutenue et une classe moyenne émergente, attire désormais les grands groupes hôteliers internationaux qui multiplient leurs investissements à travers le continent.

L’Égypte domine, le Nigeria et le Maroc suivent

L’Égypte confirme sa position de leader africain dans le développement hôtelier avec 109 projets totalisant 26 241 chambres, soit une moyenne impressionnante de 241 chambres par établissement. Le Nigeria, deuxième du classement, compte 50 projets pour 7 622 chambres, tandis que le Maroc complète le podium avec 52 projets représentant 7 169 chambres. Cette dynamique témoigne de la confiance des investisseurs dans ces marchés matures, particulièrement attractifs pour leur stabilité économique et leurs infrastructures développées.

Publicité

Une diversification géographique marquée

L’Afrique de l’Ouest émerge comme un pôle majeur du développement hôtelier, avec des projets actifs dans 14 de ses 18 pays. L’Éthiopie se distingue en quatrième position avec 31 projets et 5 128 chambres, démontrant l’attrait croissant de l’Afrique de l’Est. Le Cap-Vert surprend par son dynamisme, occupant la cinquième place avec 16 projets d’envergure, totalisant 5 056 chambres. Cette répartition géographique des investissements révèle une transformation profonde du paysage hôtelier africain, touchant aussi bien les destinations traditionnelles que les marchés émergents.

Les chaînes hôtelières à la conquête du continent

Les groupes hôteliers internationaux et locaux déploient leurs marques dans 41 pays africains, adaptant leurs offres aux spécificités de chaque marché. La Tunisie (6e), le Kenya (7e), l’Afrique du Sud (8e), l’Algérie (9e) et le Ghana (10e) complètent ce top 10, illustrant la diversité des opportunités d’investissement sur le continent. Les projets en développement privilégient des établissements de grande capacité, avec une moyenne de 189 chambres par hôtel pour l’ensemble du top 10. Cette tendance reflète la volonté des investisseurs de répondre à une demande croissante, portée par le tourisme d’affaires et de loisirs. Les chaînes hôtelières misent sur des concepts innovants, alliant confort moderne et authenticité locale, pour séduire une clientèle internationale de plus en plus exigeante.

La progression du secteur hôtelier africain traduit une évolution majeure des infrastructures touristiques du continent. Malgré les défis persistants liés à l’instabilité politique dans certaines régions, comme en témoigne l’arrêt des projets en Libye et au Soudan, l’arrivée de nouveaux acteurs et l’expansion des chaînes existantes démontrent la résilience et le potentiel du marché africain. Le développement des connexions aériennes, l’amélioration des infrastructures routières et la digitalisation des services contribuent à renforcer l’attractivité du continent pour les investisseurs hôteliers.