Israël craint l’armée de ce pays arabe

Israël exprime son inquiétude face au déploiement militaire égyptien sans précédent dans le Sinaï, une zone censée être démilitarisée selon les accords de paix de 1979. La chaîne israélienne Channel 14 News a révélé dimanche 5 janvier que l’armée israélienne dénonce des « violations flagrantes » de ces accords, observant le déploiement de divisions blindées entières et la construction d’infrastructures militaires significatives.

Les préoccupations israéliennes sont amplifiées par le développement massif des capacités militaires égyptiennes ces dernières années. L’Égypte a construit un réseau important d’infrastructures autour du canal de Suez et modernisé son armée avec des équipements américains, français et espagnols, constituant une force que les experts israéliens qualifient de « redoutable« .

Publicité

Une escalade préoccupante dans la région

L’ancien ambassadeur d’Israël au Caire, David Gubrin, souligne le caractère alarmant de ces investissements militaires massifs, d’autant plus qu’ils interviennent malgré une situation économique difficile et l’absence de menaces directes contre l’Égypte. Il met en garde contre un possible changement de régime qui pourrait s’avérer hostile à Israël.

Cette situation s’inscrit dans un contexte régional tendu, où l’Égypte justifie le renforcement de sa présence militaire par la crainte d’un débordement du conflit de Gaza. Le Caire dénonce également l’occupation israélienne du corridor de Philadelphie, considérée comme une violation des accords de 1979. De quoi mettre de l’huile sur le feu.

Un équilibre régional fragile

Ces développements menacent l’équilibre établi par les accords de paix, signés en 1979 donc, qui avaient mis fin à des décennies de conflit entre les deux pays voisins. La situation actuelle ravive les tensions et soulève des inquiétudes quant à la stabilité future de la région, alors que les deux pays s’accusent mutuellement de violations des accords historiques et qu’Israël est d’ores et déjà engagé dans un conflit à haute intensité, avec Gaza, au Liban (même si un accord de cessez-le-feu a été signé) avec une attention spéciale portée aussi bien en Syrie qu’en Iran.