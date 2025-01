Bénin : « Le président Talon n’a aucune envie de prolonger son bail », selon Houngbédji 

Léandre Houngbédji (Photo Présidence)

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 17 janvier 2025, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est exprimé sur les débats récents concernant un éventuel troisième mandat du président Patrice Talon. Ces discussions ont été alimentées par les interprétations du chef spirituel David Koffi Aza. Wilfried Léandre Houngbédji a été clair : « Rien n’a changé. La Constitution est toujours en vigueur, et le président Talon n’a aucune envie de prolonger d’un jour son bail à la tête du pays.»

Il a souligné que cette disposition constitutionnelle constitue un pilier fondamental de la démocratie béninoise et qu’il n’existe aucune base légale ou politique pour discuter d’un troisième mandat. En réponse aux propos attribués à David Koffi Aza, selon lesquels le Fâ (art divinatoire béninois) aurait suggéré que Patrice Talon reste au pouvoir au-delà de 2026, le porte-parole du gouvernement a rappelé la séparation entre traditions spirituelles et cadres institutionnels. « Je n’ai pas entendu le Fâ parler de troisième mandat. Les décisions de l’État reposent sur la Constitution et non sur les pratiques divinatoires », a-t-il affirmé. Il a invité les citoyens à se concentrer sur les enjeux réels du développement national plutôt que sur des débats infondés.

Houngbédji a par ailleurs mis en garde contre l’instrumentalisation des rites traditionnels à des fins politiques. « Nous avons envie de grandir, d’être les meilleurs en tout ce que nous faisons », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la cohésion nationale et du respect des textes qui régissent le pays. Dimanche 12 janvier, sur le plateau de TVC Bénin, le prêtre Fâ David Koffi Aza a livré une analyse controversée du signe Tôfâ 2025. Selon son interprétation, le message révélé par le Fâ appelle à une prolongation du mandat présidentiel de Patrice Talon, au-delà de la limite constitutionnelle de 2026. « Ce que je dis, je l’assume. Si nous faisons tout pour que le président parte en 2026, que ce soit les mouvanciers ou les opposants, nous allons tous le regretter », a-t-il affirmé.