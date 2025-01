Les milliardaires se sont enrichis trois fois plus vite en 2024, alerte Oxfam

AFP PHOTO / Andy Buchanan

Le monde regorge de puissances financières dont l’influence se fait sentir à divers niveaux. L’année 2024 s’est révélée particulièrement marquante pour les plus grandes fortunes de la planète, avec une accumulation de richesses à un rythme inédit. Ce constat ressort d’un rapport publié par l’ONG Oxfam à l’occasion de l’ouverture du Forum économique mondial de Davos, mettant en lumière des disparités de plus en plus frappantes entre les ultrariches et le reste de la population mondiale.

Le rapport indique que la richesse des milliardaires a augmenté de 2 000 milliards de dollars en 2024, un chiffre trois fois supérieur à la croissance observée l’année précédente. Cette envolée contraste avec la stagnation du nombre de personnes vivant dans la pauvreté depuis les années 1990, révélant une inégalité persistante et croissante. Oxfam alerte sur les risques démocratiques que représente cette concentration de richesses, affirmant qu’une « oligarchie aristocratique » exerce désormais une influence tentaculaire sur les systèmes économiques et politiques mondiaux.

Le Forum économique mondial de Davos, réunissant les acteurs les plus puissants de l’économie mondiale, se tient alors que des débats sur la taxation des plus riches et les moyens de réduire les inégalités s’intensifient. Pour Amitabh Behar, directeur exécutif d’Oxfam, la situation actuelle illustre un déséquilibre alarmant, amplifié par des alliances stratégiques entre les détenteurs de grandes fortunes et les dirigeants politiques. Il pointe du doigt l’exemple de l’homme d’affaires Elon Musk, dont le soutien financier à Donald Trump aurait permis à ce dernier de mettre en œuvre des politiques favorisant les ultrariches.

Par ailleurs, le rapport évoque l’éventualité d’un avenir dominé par des fortunes encore plus colossales. Si les tendances actuelles se poursuivent, le monde pourrait compter, dans une décennie, jusqu’à cinq individus dont la richesse dépasserait le seuil symbolique de 1 000 milliards de dollars. Cette perspective suscite des interrogations quant à la capacité des institutions publiques à réguler des acteurs économiques aux ressources quasi illimitées.

Malgré cette accumulation vertigineuse, certains secteurs n’ont pas échappé aux turbulences économiques. Le luxe, traditionnellement synonyme de stabilité pour les grandes fortunes, a connu un ralentissement notable en 2024, affectant particulièrement les milliardaires français. Cependant, cette baisse ponctuelle n’a pas suffi à inverser la dynamique globale d’enrichissement.

Face à cette situation, Oxfam plaide pour une réforme fiscale ambitieuse visant à redistribuer les richesses de manière plus équitable. L’ONG insiste sur la nécessité d’adopter des politiques qui favorisent l’investissement dans les services publics, réduisent les écarts entre les revenus extrêmes et protègent les systèmes démocratiques de l’influence excessive des intérêts privés.

Ainsi, alors que les projecteurs se tournent vers Davos, les chiffres d’Oxfam rappellent l’urgence de repenser les structures économiques mondiales afin d’atténuer les fractures sociales et de prévenir les dérives liées à une concentration excessive de richesses.