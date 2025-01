Maghreb: ambitieux programme de modernisation d’une ville

Centre-ville de Casablanca. Photo : Karim Achalhi

Casablanca, ville du Maroc, s’apprête à relever un défi majeur en vue d’accueillir deux événements sportifs internationaux : la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et la Coupe du monde 2030. Pour garantir le succès de ces rendez-vous, la métropole marocaine a lancé un ambitieux programme de modernisation et de réhabilitation de ses infrastructures, impliquant plusieurs acteurs institutionnels et territoriaux.

Le Conseil de la région Casablanca-Settat a orchestré une stratégie collaborative, validant lors d’une session extraordinaire de janvier une série de conventions stratégiques. Ces partenariats multisectoriels visent à transformer l’écosystème urbain et sportif, en mobilisant des acteurs clés tels que le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Fédération royale marocaine de football et les collectivités locales.

Les projets structurants concernent principalement la réhabilitation des infrastructures sportives. Un volet important concerne la modernisation des stades, avec un avenant à la convention impliquant l’Agence nationale des Équipements publics. L’objectif est de mettre aux normes internationales les équipements qui accueilleront les compétitions.

La dimension logistique n’est pas en reste. Un partenariat impliquant le ministère de l’Économie, le ministère de l’Équipement, diverses collectivités territoriales et des opérateurs comme l’Office national des chemins de fer prévoit la réhabilitation des axes routiers. Le Grand Stade de Casablanca bénéficiera notamment d’aménagements de liaison dans les provinces de Benslimane et Mohammedia.

Au-delà des infrastructures sportives, la région projette également d’enrichir son offre culturelle. Une convention en préparation vise à promouvoir et diversifier l’activité culturelle, s’inscrivant dans le plan de développement régional 2022-2027. Cette approche globale témoigne de la volonté de Casablanca de valoriser son territoire à l’occasion de ces événements internationaux.