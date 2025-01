Maghreb: ce pays atomise son record de touristes en 2024

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Le Maroc vient d’atteindre un jalon historique dans son secteur touristique avec l’accueil de 17,4 millions de visiteurs en 2024, dépassant largement les objectifs initialement fixés pour 2026. Cette performance remarquable représente une augmentation de 20% par rapport à 2023, soit un afflux supplémentaire de près de 3 millions de touristes, marquant ainsi une étape significative dans le développement touristique du pays.

La répartition des visiteurs témoigne d’un équilibre impressionnant entre les Touristes Étrangers (TES) comptant 8,8 millions de personnes, et les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) totalisant 8,6 millions d’arrivées. Cette distribution presque égale souligne l’attrait universel du Maroc tant pour les visiteurs internationaux que pour sa diaspora.

Les joyaux touristiques du Maroc

Le Maroc séduit par la diversité de ses attraits touristiques, des médinas historiques de Fès et Marrakech, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, aux plages pittoresques d’Essaouira et d’Agadir. Les voyageurs peuvent explorer les ruelles animées de Chefchaouen, la ville bleue, ou s’aventurer dans le désert du Sahara à Merzouga. La capitale culturelle de Rabat et la dynamique Casablanca complètent cette mosaïque de destinations incontournables.

Cette réussite exceptionnelle est attribuée aux investissements stratégiques du gouvernement et à l’engagement constant des professionnels du secteur, comme l’a souligné la ministre Fatim-Zahra Ammor. La vision éclairée du Roi Mohammed VI a joué un rôle déterminant dans cette transformation du secteur touristique.

Une destination africaine de premier plan

Avec des résultats dépassant de 35% les chiffres de 2019, le Maroc confirme sa position de leader touristique en Afrique. Cette progression spectaculaire valide la pertinence de la stratégie touristique nationale et positionne définitivement le pays comme une destination mondiale majeure, promise à un avenir encore plus rayonnant d’autant que le pays continue de développer ses infrastructures et, rappelons-le, accueillera la Coupe du Monde de football en 2030.