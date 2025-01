Maghreb : ce pays veut injecter plus de 9 milliards $ dans son réseau ferroviaire

Dodi Achmad - Unsplash

Le secteur des transports est un élément très important pour tout pays qui aspire au développement. En Afrique, le réseau ferroviaire fait face à de nombreux défis. Cependant, certains pays arrivent à tirer leur épingle du jeu. C’est notamment le cas du Maroc qui est désormais une référence en matière de transport ferroviaire sur le continent africain.

Les ambitions du royaume chérifien sont grandes dans ce domaine. Le pays a pour ambitions de mobiliser 9.6 milliards $ pour réaliser d’ambitieux projets ferroviaires. L’investissement de ces 9.6 milliards $ est prévu sur une période de 5 ans. Ainsi, à l’horizon 2030, le pays maghrébin moderniser l’ensemble de son réseau ferroviaire national.

L’objectif de cet investissement colossale est de revitaliser et de moderniser le réseau ferroviaire national pour offrir des services de transport plus efficients et de meilleure qualité aux usagers. La modernisation des infrastructures existantes, l’acquisition de nouvelles technologies et l’amélioration continue des services sont autant de priorités qui guideront la mise en œuvre de ce projet de grande envergure.

Au cours d’un point de presse, Abdessamad Kayouh, le ministre marocain du Transport a souligné la volonté de renforcer l’autonomie du pays dans ce secteur stratégique en créant une unité locale de fabrication de trains. Cela permettra non seulement de produire sur place les trains nécessaires à la modernisation du réseau, mais aussi de développer un réseau de fournisseurs et de sous-traitants locaux, stimulant ainsi l’économie nationale.