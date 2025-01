Maghreb: la Chine célèbre sa proximité avec un pays

Photo DR

Depuis deux décennies, la présence chinoise en Afrique transforme le paysage économique et diplomatique du continent. À travers des investissements massifs dans les infrastructures, l’énergie et les télécommunications, Pékin a établi des partenariats stratégiques avec de nombreux pays africains. Cette politique, matérialisée notamment par l’initiative « la Ceinture et la Route », reflète l’ambition chinoise de créer un nouveau réseau d’alliances internationales, particulièrement en Afrique où les échanges commerciaux sino-africains ont dépassé les 250 milliards de dollars en 2023.

Une alliance historique scellée dans la lutte anticoloniale

L’Algérie occupe une position privilégiée dans la stratégie africaine de la Chine. Le nouvel ambassadeur chinois Guangli Dong, dix-huitième représentant de Pékin à Alger, a rappelé lors d’une cérémonie le 14 janvier 2025 les racines profondes de cette relation. Premier État non arabe à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne pendant la guerre d’indépendance, la Chine a tissé avec l’Algérie des liens uniques. En retour, Alger a soutenu la réintégration de la Chine à l’ONU en 1971, créant ainsi une réciprocité diplomatique durable.

Publicité

Des échanges multiformes comme piliers de la coopération

La visite de Yang Wanming, président de l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec les pays étrangers, illustre la diversité des échanges sino-algériens. Les liens dépassent le cadre diplomatique traditionnel pour englober la formation universitaire, le sport et la culture. La présence à la cérémonie de moudjahidine formés en Chine et d’étudiants algériens apprenant le mandarin témoigne de cette relation multidimensionnelle. Le professeur Smaïl Debeche, président de l’Association d’amitié Algérie-Chine, souligne que cette coopération pourrait inspirer d’autres nations cherchant à développer des partenariats équilibrés.

Un partenariat stratégique renforcé

La nomination de Guangli Dong comme nouvel ambassadeur marque une étape supplémentaire dans les relations bilatérales. Lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, le diplomate chinois a mis l’accent sur le consensus établi entre les présidents Xi Jinping et Abdelmadjid Tebboune. Le message de félicitations adressé par le dirigeant chinois à son homologue algérien après sa réélection en septembre 2024 confirme la volonté de Pékin d’approfondir ce partenariat. L’Algérie, premier pays arabe à établir un partenariat stratégique global avec la Chine, représente pour Pékin un allié essentiel dans sa politique méditerranéenne et africaine.