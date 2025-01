Maghreb: la Russie conclut 9 accords stratégiques

© Pixabay

La coopération entre Moscou et le continent africain franchit une nouvelle étape significative avec le renforcement des partenariats stratégiques, notamment en Algérie où une série d’accords majeurs vient d’être conclue. Le dynamisme des relations russo-africaines se manifeste particulièrement à travers la signature de neuf accords de coopération lors de la dernière commission mixte, témoignant de la volonté mutuelle d’approfondir les échanges dans des secteurs clés.

La 12ème session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique a marqué une avancée substantielle dans les relations bilatérales. Tenue à Alger sous la coprésidence du ministre algérien de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Cherfa, et du vice-Premier ministre russe, Dmitri Patrouchev, cette rencontre a débouché sur des engagements concrets.

Publicité

Le secteur de l’enseignement supérieur occupe une place prépondérante dans ces accords. L’intégration au réseau universitaire russo-africain se concrétise à travers plusieurs partenariats stratégiques. L’Université des Sciences et Technologies Houari Boumediene ainsi que l’Université Abdelhamid Ben Badis de Mostaganem ont établi des liens avec l’Université Polytechnique de Saint-Pétersbourg, favorisant la mobilité étudiante et la recherche collaborative.

La coopération s’étend également aux domaines techniques avec la signature d’un protocole d’accord entre l’Institut algérien de normalisation et l’Agence fédérale russe de réglementation technique et de métrologie. Cette initiative, portée par Jamal Halas et Anton Shaliyev, vise à harmoniser les standards et les procédures d’évaluation entre les deux pays.

Les nanosciences et les nanotechnologies ne sont pas en reste, comme en témoigne l’accord impliquant l’École nationale spécialisée dans ces domaines. Parallèlement, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour l’Université d’Alger 2 et l’Université d’Oran 2, tandis que l’École supérieure des professeurs de Bou Saada et l’Université d’Alger-Sétif renforcent leurs liens avec l’université russe de Naberejnye Tchelny.