Maghreb: le secteur du nucléaire médical d’un pays en pleine transformation

L’Algérie impulse une nouvelle dynamique à son secteur du nucléaire médical, marquée par une synergie croissante entre les acteurs publics et privés. Cette transformation s’articule autour d’initiatives stratégiques visant à développer la production locale de radiopharmaceutiques, renforcer les infrastructures existantes et former des compétences spécialisées. Les efforts déployés témoignent d’une volonté nationale de réduire la dépendance aux importations tout en consolidant l’expertise locale dans ce domaine crucial pour la santé publique.

Un partenariat stratégique innovant vient d’être scellé entre le Commissariat à l’énergie atomique (Comena) et Saidal, constituant une étape charnière pour l’avenir du secteur. Cette collaboration permettra de conjuguer l’expertise pharmaceutique de Saidal avec les capacités de recherche nucléaire du Comena pour développer la production et la commercialisation de radiopharmaceutiques essentiels au traitement du cancer. Le ministre d’État, Mohamed Arkab, souligne que cette alliance favorisera l’innovation scientifique tout en renforçant l’autonomie sanitaire du pays.

Le secteur privé participe activement à cette mutation, notamment à travers des investissements significatifs dans les infrastructures. Le laboratoire Biopharm illustre cette tendance en s’engageant dans l’installation de cyclotrons destinés à la production de radio-traceurs, dont le Fluorodésoxyglucose (FDG). Cette implication du privé s’accompagne d’une réflexion approfondie sur le cadre réglementaire, comme l’a souligné le Dr Mohamed Nibouche lors du récent Biopharm Scientific Annual Meeting.

La formation et le développement des compétences occupent également une place centrale dans cette transformation. Les centres Pierre et Marie Curie et de nucléaire médical de Bab El Oued se positionnent comme des pôles d’excellence régionaux, bénéficiant du soutien de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Cette montée en puissance permet à l’Algérie d’affirmer son leadership régional, comme l’a démontré la récente Conférence internationale du nucléaire médical à Alger.

Cette modernisation du secteur s’inscrit dans une stratégie nationale plus large, conformément aux orientations du président Abdelmadjid Tebboune. L’objectif est d’atteindre l’autosuffisance en médicaments et produits médicaux avancés, particulièrement dans le domaine des traitements anticancéreux.