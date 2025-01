Maghreb : l’UE accusée d’ingérence politique, vives tensions

Parlement européen (Photo DR)

Se dirige-t-on vers une escalade de tensions entre l’Union Européenne et l’Algérie ? L’affaire Boualem Sansal fait actuellement beaucoup parler et est source de crispation entre l’Algérie et la France. Boualem Sansal est un écrivain franco-algérien qui a été arrêté récemment à Alger. L’écrivain est un critique du régime d’Abdelmadjid Tebboune. Son arrestation a créé un malaise diplomatique entre Paris et Alger.

L’affaire Boulem Sansal est arrivé à la table de l’Union Européenne. En effet, l’UE a voté une résolution pour obtenir la libération de l’écrivain franco-algérien. L’Algérie n’a pas du tout apprécié la posture de l’UE. L’implication du Parlement européen dans cette affaire a exacerbé la situation, entraînant une vive réaction du Parlement algérien.

Les députés algériens ont signé une déclaration dénonçant la résolution du Parlement européen, qu’ils qualifient d’ingérence. Selon Alger, cette initiative repose sur des « allégations trompeuses » visant à ternir l’image du pays et à influencer ses affaires internes. L’implication de l’Union européenne dans cette affaire ajoute une nouvelle dimension aux tensions.

Si la France est en première ligne dans ce dossier, le positionnement du Parlement européen montre que le débat s’internationalise. Plusieurs personnalités politiques de premier plan s’inquiètent de l’état de santé de Boualem Sansal qui est âgé de 80 ans. La France pèse de tout son poids pour obtenir la libération de l’écrivain.

Malgré ces tensions, Paris et Alger restent liés par des enjeux communs, qu’il s’agisse de la coopération économique, sécuritaire ou migratoire. Toutefois, l’affaire Boualem Sansal pèse sur les discussions en cours entre les deux États. Reste à savoir si la diplomatie parviendra à contenir cette crise ou si elle marquera une nouvelle étape dans la détérioration des relations entre la France et l’Algérie.