Maghreb : nouvelle distinction internationale pour une compagnie

La compagnie aérienne nationale Air Algérie débute l’année 2025 sur une note positive grâce à une reconnaissance de taille. Le Centre national saoudien pour la sécurité des voyageurs (NTSC) a récemment décerné à la compagnie algérienne un certificat de reconnaissance, mettant en lumière ses performances exceptionnelles en matière de sécurité et de qualité de service.

Selon un communiqué d’Air Algérie, relayé le 2 janvier par l’Agence de Presse Algérienne (APS), le NTSC a attribué un score de 98 % à la compagnie dans son évaluation annuelle pour l’année 2024. Ce résultat, impressionnant par son niveau d’exigence, repose sur des critères stricts portant sur la sécurité des voyageurs, la conformité aux standards internationaux et l’excellence des services.

Cette distinction reflète le travail assidu mené par Air Algérie pour optimiser ses opérations et adopter les meilleures pratiques du secteur aérien. La compagnie affirme que cette reconnaissance est le fruit d’un engagement de longue date à garantir la sécurité et la satisfaction des voyageurs, tout en respectant les normes les plus rigoureuses de l’industrie.

Air Algérie souligne également que cette récompense s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration continue. Au fil des années, l’entreprise a multiplié les efforts pour moderniser ses processus, investir dans des technologies de pointe et former son personnel afin d’offrir une expérience de voyage optimale.

Le certificat décerné par le NTSC vient renforcer la position d’Air Algérie sur la scène aérienne internationale. Cette distinction s’ajoute à d’autres reconnaissances obtenues ces dernières années, confirmant la volonté de la compagnie de s’imposer comme un acteur clé du transport aérien mondial.

Pour Air Algérie, cette récompense ne marque pas une fin, mais plutôt une étape vers des objectifs encore plus ambitieux. Avec cette distinction, la compagnie se projette dans l’avenir avec détermination, affirmant son rôle de porte-drapeau de l’Algérie dans le domaine du transport aérien et sa capacité à répondre aux attentes croissantes des voyageurs à travers le monde.