Les relations entre l’Algérie et la France traversent une période de tensions diplomatiques exacerbées par une polémique récurrente concernant de prétendues dettes hospitalières. Certains médias français évoquent une dette d’environ 45 millions d’euros pour l’année 2023, soulevant des questions sur les accords bilatéraux entre les deux pays.

L’Algérie répond avec précision et fermeté à ces accusations, contestant fermement les chiffres avancés et qualifiant ces allégations de « mensonges » et de « campagne haineuse« . Cette réaction diplomatique intervient dans un contexte de relations déjà tendues, reflétant la complexité des échanges entre les deux nations.

L’Algérie insiste sur le fait que les médias français relayent des informations partiales et inexactes, ce qui contribue à envenimer la situation. Le pays souligne également qu’il a toujours honoré ses engagements financiers avec rigueur, demandant une clarification définitive de la situation financière.

Historique des règlements entre la France et l’Algérie

De 2010 à 2019, l’Algérie affirme avoir transféré près de 93,7 millions d’euros aux hôpitaux français pour régler des factures médicales. Entre 2020 et 2024, 23,2 millions d’euros supplémentaires ont été versés, soulignant la volonté du pays de honorer ses engagements financiers.

L’Algérie dénonce ainsi de son côté des abus et des erreurs dans la facturation, pointant des patients potentiellement non-algériens marqués à tort sur le carnet de dette. Le pays réclame une réunion de la commission mixte pour apurer les comptes de manière précise et transparente.

Alger confirme sa position actuelle

Le pays souligne qu’il ne transfère plus ses ressortissants vers les hôpitaux français et considère les médias français comme relayant des informations partiales et inexactes. L’Algérie martèle qu’elle n’est pas un pays endetté et qu’elle a toujours payé ses factures avec rigueur, demandant une clarification définitive de la situation financière. Reste désormais à savoir quelle sera la réponse de la France, qui entend bien, elle aussi, faire valoir ses positions.