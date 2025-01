Maghreb: plus de 2 milliards $ d’échanges commerciaux entre le Brésil et ce pays

Photo : Miguel Schincariol - AFP

Les relations commerciales entre le Maroc et le Brésil ont connu une croissance significative en 2024, avec des échanges totalisant 2,77 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,52 % par rapport à 2023. Cette progression a permis d’atteindre un léger excédent commercial de 2,2 millions de dollars, témoignant d’un équilibre positif dans les échanges bilatéraux.

Les exportations brésiliennes vers le Maroc ont particulièrement contribué à cette dynamique, atteignant 1,39 milliards de dollars, soit une hausse de 12,2 %. Le sucre occupe une place prépondérante dans ces exportations, représentant plus de 66 % du total avec 918,1 millions de dollars, suivi du maïs et des bovins vivants qui ont connu une croissance spectaculaire de plus de 319 %.

Publicité

Une diversification des échanges commerciaux

Du côté marocain, les exportations vers le Brésil se sont maintenues à un niveau stable de 1,39 milliard de dollars, malgré une légère baisse de 1,7 %. Le Royaume conserve sa position de troisième fournisseur parmi les pays arabes, principalement grâce à ses exportations d’engrais minéraux et chimiques, qui représentent plus de 83 % du total des importations brésiliennes en provenance du Maroc.

La répartition géographique des échanges au Brésil montre une concentration dans certains États clés, avec São Paulo, Mato Grosso et Minas Gerais dominant les exportations, tandis que Rio Grande do Sul et Parana se distinguent comme principaux importateurs des produits marocains.

L’Amérique du Sud fait les yeux doux au Maghreb

Ces résultats positifs soulignent le potentiel de croissance des relations commerciales entre les deux pays, avec une complémentarité évidente entre les exportations agricoles brésiliennes et les fertilisants marocains. Cette synergie laisse présager de nouvelles opportunités de développement des échanges commerciaux bilatéraux, notamment dans le secteur des technologies vertes et des énergies renouvelables, domaines où les deux nations manifestent un intérêt croissant.