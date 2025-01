Maghreb-UE : un accord de 400 millions € pour financer des projets de développement

Parlement européen (Photo DR)

Dans le cadre d’une coopération renforcée, l’Italie et la Tunisie ont scellé un nouvel accord destiné à stimuler le développement durable et à relever les défis socio-économiques communs. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et son homologue tunisien, Mohammed Ali Nafti, ont signé un engagement de 400 millions d’euros pour soutenir des projets stratégiques en Tunisie, axés principalement sur la transition énergétique et les énergies renouvelables.

Ce partenariat met en lumière l’ambition commune des deux pays de promouvoir des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement. Les fonds italiens financeront une série de projets destinés à diversifier le mix énergétique tunisien et à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. En se concentrant sur l’énergie solaire, éolienne et d’autres sources renouvelables, l’accord vise à doter la Tunisie des outils nécessaires pour répondre à ses besoins énergétiques tout en participant activement à la lutte contre le changement climatique.

L’Italie, de son côté, trouve dans cette coopération une opportunité stratégique pour renforcer son engagement envers l’Afrique du Nord, une région clé pour son approvisionnement énergétique. Cet accord s’inscrit dans une vision plus large de Rome, qui entend bâtir des partenariats solides avec ses voisins du sud tout en soutenant la transition verte à l’échelle régionale.

Au-delà des considérations environnementales, cet investissement italien répond également à une logique humaine et sociale. En créant des emplois locaux et en favorisant des opportunités économiques en Tunisie, l’objectif est de décourager les départs risqués vers l’Europe via la Méditerranée.

Pour Antonio Tajani, ce projet illustre une approche proactive visant à s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières. Cet engagement italien reflète également une volonté d’associer la gestion des flux migratoires à des politiques de développement durable. En soutenant les communautés locales par le biais d’investissements ciblés, l’Italie espère non seulement stabiliser la région, mais aussi renforcer la coopération bilatérale autour de valeurs partagées.

Pour la Tunisie, cet engagement de 400 millions d’euros constitue une bouffée d’oxygène dans un contexte économique délicat. Les projets qui en découleront pourraient non seulement moderniser le secteur énergétique, mais aussi renforcer la résilience des populations face aux défis économiques et climatiques. Ce genre de partenariat pourrait inspirer d’autres pays africains en quête de partenaires fiables.