Maghreb: un géant séduit deux poids lourds

Le dynamisme du secteur énergétique algérien suscite un intérêt croissant auprès des majors internationales. L’attractivité du Maghreb se confirme particulièrement en Algérie, où deux géants américains des hydrocarbures s’apprêtent à concrétiser leur engagement à travers la signature de nouveaux contrats. Cette expansion témoigne de la position stratégique qu’occupe la région dans le paysage énergétique mondial.

Les négociations entre Sonatrach et les mastodontes américains Chevron et ExxonMobil touchent à leur fin, selon les déclarations de Rachid Nadil, Directeur de l’Agence de régulation des hydrocarbures. Les discussions, centrées sur les aspects juridiques des contrats, devraient aboutir à une signature dans un délai d’un mois. Ces accords s’inscrivent dans la continuité des protocoles d’entente signés en mars 2023, concernant le développement des hydrocarbures dans le bassin de Berkine pour Chevron, et les zones d’Ahnet et Gourara pour ExxonMobil.

Le secteur des hydrocarbures algérien attire également d’autres acteurs majeurs. Des entreprises comme Sinopec, Eni, Gazprom et Midad Energy manifestent leur volonté d’investir dans la valorisation des ressources minières du pays, particulièrement dans les zones riches en gaz naturel. La société saoudienne Midad Energy prévoit notamment de finaliser son contrat avec Sonatrach avant la fin du premier semestre 2024.

L’industrie pétrochimique algérienne s’engage parallèlement dans une transformation majeure. Le pays vise un objectif ambitieux de transformation de 53% des hydrocarbures bruts. Des projets structurants verront le jour à partir de 2027, incluant une usine d’éthylène à Skikda, des installations de production de polypropylène, d’ammoniac et de méthanol. S’ajoutent à cela une unité de polyéthylène à Arzew, une usine de caoutchouc synthétique à Bordj Bou Arréridj et une raffinerie à Hassi Messaoud.

Cette stratégie de développement industriel poursuit un double objectif : réduire la dépendance aux importations et renforcer la position de Sonatrach sur les marchés internationaux des produits pétrochimiques. Le gouvernement accorde une priorité particulière à ces projets, soulignant leur importance dans la modernisation du secteur énergétique national.