Maghreb: un groupe chinois veut étendre ses investissements dans divers secteurs

Les investissements asiatiques s’intensifient considérablement au Maghreb, avec une attention particulière portée sur le secteur énergétique algérien. Le géant pétrolier chinois Sinopec International Energy Investment affirme sa position stratégique en manifestant son ambition d’accroître significativement sa présence dans ce pays riche en ressources naturelles.

L’engagement de Sinopec envers l’Algérie se concrétise à travers sa filiale Soogl-Algérie, implantée depuis 2004 dans la wilaya d’Illizi. Wu Xiuli, représentant officiel de l’entreprise en Algérie, a récemment souligné lors d’une visite à Béchar la volonté du groupe d’étendre ses investissements de manière illimitée dans les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique.

Cette stratégie d’expansion s’appuie sur un partenariat fructueux avec Sonatrach, notamment à travers l’exploitation du gisement de Zarzaitine. La collaboration entre les deux entités s’est récemment renforcée avec la reprise par Sinopec du projet de raffinerie de Hassi Messaoud, évalué à 4 milliards de dollars, en association avec le groupe espagnol Técnicas Reunidas.

La nouvelle loi sur les hydrocarbures promulguée en Algérie constitue un catalyseur majeur pour ces investissements. Ce cadre législatif, qui libéralise le secteur et propose des avantages fiscaux aux entreprises étrangères, a motivé Sinopec à approfondir sa coopération avec l’Algérie.

Les perspectives de collaboration s’étendent au-delà des aspects commerciaux. La visite historique du président Abdelmadjid Tebboune en Chine en juin 2023 a élevé cette coopération au rang de partenariat stratégique global. Les récentes discussions entre le Directeur général de Sinopec, Xue Weisong, et le ministre algérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, ont porté sur de nouvelles opportunités d’investissement, notamment dans l’exploration des hydrocarbures et le développement des industries pétrochimiques.