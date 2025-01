Maghreb: un leader arabe va effectuer une visite historique

La prochaine visite historique de Mohammed ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, en Mauritanie marque un tournant significatif dans les relations diplomatiques régionales. Selon le journal mauritanien Al Anbaa, citant une source très bien informée, les préparatifs de cette visite sont désormais finalisés et devraient aboutir à des changements majeurs tant au niveau bilatéral que régional.

Cette visite s’accompagnera de l’annonce de projets de coopération économique d’envergure, incluant des infrastructures transfrontalières, des projets énergétiques et des programmes de sécurité. Ces initiatives bénéficieront particulièrement aux Mauritaniens ayant travaillé aux Émirats arabes unis, notamment dans les secteurs de la police et des services.

Publicité

Un nouvel axe stratégique en formation

L’événement marquera la naissance d’un axe trilatéral entre Abu Dhabi, Rabat et Nouakchott, redéfinissant ainsi l’équilibre des influences en Afrique du Nord et au Sahel. Cette alliance s’inscrit parfaitement dans l’initiative atlantique visant à promouvoir la coopération et le développement durable dans une région sahélienne confrontée à de multiples défis.

Le Maroc, acteur clé de cette alliance, poursuit son engagement en faveur de la coopération Sud-Sud et du développement des pays sahéliens, notamment à travers l’accès à l’océan Atlantique. Cette approche, qui a reçu un accueil favorable des pays du Sahel, s’aligne avec leurs plans de développement nationaux existants.

Vers une nouvelle dynamique régionale

La création de ce bloc régional, renforcée par l’adhésion récente des Émirats arabes unis et de la Mauritanie à l’initiative atlantique, ouvre la voie à une transformation qualitative de la région. Ce partenariat Atlantique-Sahélien promet de stimuler les échanges commerciaux et le développement régional, avec les ports marocains et mauritaniens comme points stratégiques d’accès maritime. Un rapprochement inédit, qui marque un tournant dans les relations observées dans cette région du globe.