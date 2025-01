Maghreb: un membre des BRICS vise le secteur minier d’un pays

Photo: DR

La plus récente nation à avoir intégré le bloc économique des BRICS manifeste un vif intérêt pour les richesses minières algériennes. L’Indonésie, qui a officiellement rejoint ce groupement stratégique début 2025, cherche à renforcer sa présence en Algérie en explorant de nouvelles opportunités d’investissement dans le secteur minier, consolidant ainsi les liens déjà établis entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures.

Les discussions entre Mme Karima Tafer, Secrétaire d’État chargée des Mines, et M. Chalief Akbar Tjandraningrat, ambassadeur d’Indonésie en Algérie, ont révélé des perspectives prometteuses de collaboration. La rencontre, qui s’est déroulée à Alger en présence des responsables du groupe Sonarem et du ministère de l’Énergie, a permis d’identifier plusieurs axes de coopération stratégique.

Le projet de phosphate intégré figure parmi les priorités de cette collaboration potentielle. L’expertise indonésienne en matière de transformation et de commercialisation pourrait s’avérer précieuse pour optimiser la chaîne de valeur des phosphates algériens. Les entreprises algériennes se montrent particulièrement ouvertes à l’établissement de partenariats pour le développement d’unités de production d’engrais et de produits dérivés, répondant ainsi à une demande croissante sur les marchés asiatiques.

Le gisement de fer de Gara Djebilet représente un autre volet majeur des discussions. Les deux parties envisagent la mise en place d’installations industrielles pour la production de matériaux ferreux semi-transformés et transformés. Cette initiative stratégique permettrait à l’Algérie de se positionner comme un acteur clé dans la production de matériaux ferreux, tout en bénéficiant du savoir-faire technologique indonésien.

La coopération bilatérale s’étend également aux domaines de la recherche, de l’exploitation et de la production minière. Pour l’Algérie, cette collaboration avec l’Indonésie s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification économique, visant à réduire sa dépendance aux hydrocarbures tout en valorisant son potentiel minier considérable. Les retombées économiques attendues de ces projets prometteurs devraient bénéficier aux deux nations, renforçant ainsi leurs liens déjà établis dans le secteur énergétique via la coopération entre Sonatrach et Pertamina.