Maghreb: un mémorandum majeur annoncé entre deux pays dans le domaine électrique

L’annonce d’une visite prochaine du ministre mauritanien de l’Énergie au Maroc marque une étape significative dans les relations énergétiques entre les deux pays. Cette rencontre, prévue pour la signature d’un mémorandum d’accord sur l’interconnexion électrique, s’inscrit dans la continuité des discussions entamées en novembre 2023.

Ce projet fait suite à un premier accord entre les autorités de régulation des deux pays (ANRE et ARE), qui visait déjà à renforcer la coopération énergétique et à faciliter l’intégration régionale, incluant également le Sénégal. Cette collaboration tripartite pourrait servir de modèle pour d’autres initiatives régionales et favoriser le développement économique de cette région.

Une vision stratégique ambitieuse

Selon la ministre marocaine Leila Benali, cette interconnexion s’inscrit dans une vision plus large : faire du Maroc un corridor énergétique reliant l’Afrique, l’Atlantique et l’Europe. Ce projet s’intègre également dans le West African Power Pool, une initiative de la CEDEAO visant à créer un marché régional de l’électricité et à garantir un approvisionnement énergétique stable et compétitif.

La ministre a souligné l’importance de ces interconnexions pour l’intégration des marchés électriques régionaux, tout en évoquant le développement de partenariats avec des pays européens comme la France et l’Espagne. Ces collaborations multiples positionnent le Maroc comme un acteur pivot dans les échanges énergétiques transcontinentaux.

Une collaboration, pour quelle finalité ?

Cette collaboration énergétique reflète une volonté commune de renforcer l’intégration régionale et de diversifier les ressources énergétiques, positionnant le Maroc comme un acteur clé dans la transition énergétique continentale. Ce projet ambitieux pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de développement économique et social pour l’ensemble de la région ouest-africaine, un catalyseur éventuel de croissance économique alors que se posent de nombreuses questions au sujet des prix liés à l’énergie.