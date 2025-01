Maghreb: un plan stratégique pour sécuriser l’eau potable dans un pays

Photo de Karolina Grabowska - Pixabay

Face à une situation hydrique préoccupante qui touche l’ensemble de la région du Maghreb, la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) prend les devants. L’entreprise vient d’annoncer un plan d’action ambitieux pour la période 2025-2027, articulé autour de huit objectifs stratégiques visant à garantir un service public de qualité pour l’approvisionnement en eau potable.

Une stratégie adaptée aux enjeux climatiques

Le plan d’action, présenté lors d’une réunion du comité de direction présidée par Lyes Mihoubi, Directeur général de la Seaal, répond aux défis majeurs qui attendent l’entreprise dès 2025. Le contexte de faible pluviométrie pousse l’entreprise à diversifier ses sources d’approvisionnement, notamment grâce à la réception prochaine de projets de dessalement d’eau de mer.

Publicité

Modernisation des infrastructures et innovation technique

La société s’engage à améliorer la maintenance de ses infrastructures hydrauliques pour assurer la continuité du service public. Un accent particulier est mis sur la remise à niveau des installations vieillissantes et le développement de techniques innovantes, particulièrement dans le domaine de l’assainissement. Cette modernisation vise à garantir une distribution équitable de la ressource aux citoyens des wilayas d’Alger et de Tipasa.

Consolidation financière et développement des ressources

Pour soutenir ces ambitions techniques, la Seaal prévoit un volet financier conséquent. L’entreprise entend améliorer l’encaissement des recettes et le recouvrement des impayés. La diversification des ressources financières passe également par le développement du chiffre d’affaires lié aux travaux et prestations. L’efficience opérationnelle, financière et technologique constitue un axe majeur de cette transformation.

Capital humain et responsabilité sociétale

La réussite de ce plan repose également sur le développement des compétences internes. La Seaal mise sur la formation de ses équipes et la promotion d’un esprit novateur. L’entreprise réaffirme sa mission sociale en s’engageant à garantir l’accès à l’eau pour tous, tout en préservant cette ressource précieuse dans un contexte de stress hydrique croissant.