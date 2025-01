Maghreb: un produit américain sanctionné dans ce pays

Photo : DR

Le commerce international n’est pas toujours exempt de tensions. Il arrive que certains produits importés soient soumis à des mesures restrictives, souvent pour préserver les intérêts économiques locaux. C’est le cas du Maroc, qui a récemment décidé d’imposer un droit antidumping définitif sur les importations de polychlorure de vinyle (PVC) en provenance des États-Unis. Cette décision, entrée en vigueur le 3 janvier 2025, s’inscrit dans une volonté de protéger le marché national des pratiques jugées déloyales.

Adoptée pour une durée de cinq ans, cette mesure impose un droit antidumping de 24,88 %, une hausse significative par rapport au droit temporaire de 5,5 % mis en place dès février 2024. Les investigations préliminaires menées à l’époque avaient révélé des pratiques de dumping, c’est-à-dire des ventes à des prix anormalement bas, susceptibles de désavantager les producteurs locaux. L’ajustement du taux traduit la détermination des autorités marocaines à renforcer la compétitivité de leur industrie et à stabiliser le marché intérieur.

Cette régulation a été instaurée à la suite d’un arrêté conjoint des ministères de l’Industrie et du Commerce et de l’Économie et des Finances. Conformément à cette nouvelle disposition, les montants perçus au titre du droit antidumping provisoire ainsi que la TVA associée sont désormais considérés comme définitifs. Cependant, le texte prévoit des exceptions. Certaines importations, à condition d’être accompagnées de factures validées par le ministère de l’Industrie, pourront bénéficier d’une exonération du droit antidumping. Cette flexibilité vise à encourager les transactions conformes aux standards locaux.

Cette affaire illustre également la capacité des autorités douanières marocaines à ajuster leurs mécanismes de défense commerciale face à l’évolution du marché. La décision initiale d’instaurer un droit temporaire avait permis de limiter les perturbations en attendant des mesures plus structurantes. L’introduction d’un taux définitif marque ainsi une nouvelle étape dans cette démarche de régulation.