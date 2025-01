Maghreb: un produit devient la 3ème meilleure tendance au monde (Uber Eat)

L’Algérie est une terre d’innovation dans quasiment tous les secteurs d’activités. Ce grand pays du maghreb a beaucoup à offrir. Quand on évoque l’Algérie, on est souvent tenter de faire un parallèle avec ses immenses ressources d’hydrocarbures. Bien vrai que l’Algérie soit un mastodonte dans la production de gaz et de pétrole, le pays demeure un creuset de potentialités.

Sur le plan culturel et gastronomique, l’Algérie est une référence qui attire les regards. En Algérie, on fait cohabiter des saveurs et des recettes uniques. Depuis quelques mois, la pâte à tartiner El Mordjene rencontre un grand succès sur les réseaux sociaux. Plébiscté par les consommateurs, El Mordjene a battu les records de vente en Europe et même en Amérique du Nord. Fort de ce succès, le géant Uber Eats, a classée la pâte à tartiner parmi le Top 3 des tendances de l’année.

Rappelons que cette saveur locale est fait à base de noisettes grillées. El Mordjene a rapidement gagné le cœur des gourmets grâce à sa texture onctueuse et son équilibre parfait entre douceur et intensité. Conçue avec un savoir-faire artisanal unique, cette pâte à tartiner met à l’honneur des ingrédients locaux de première qualité. Ce produit, qui était initialement destiné au marché local, s’est progressivement imposé sur les réseaux sociaux, où les amateurs de gastronomie partagent photos et recettes mettant en vedette la pâte à tartiner.

Grâce à cette visibilité numérique, El Mordjene a franchi les frontières, attirant l’attention des grandes plateformes internationales comme Uber Eats. Elle se classe à la 3e place derrière les framboises enrobées de chocolat et les tablettes de chocolat à la pistache de Dubaï. ette reconnaissance met en lumière le potentiel économique et culturel de l’Algérie, où les petites entreprises et artisans redoublent d’efforts pour valoriser les produits locaux. En s’imposant comme une tendance mondiale sur Uber Eats, El Mordjene transcende son rôle de simple produit alimentaire pour devenir un symbole de la capacité algérienne à innover et à séduire au-delà de ses frontières