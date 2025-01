Maghreb: une nouvelle initiative vise les voyageurs

Photo d'illustration

Le groupe Iris a franchi une étape importante dans l’amélioration de l’expérience aéroportuaire avec l’ouverture, le 24 décembre, d’un nouvel espace de divertissement à l’aéroport d’Alger. Cette initiative innovante vise à rendre l’attente des voyageurs plus agréable et enrichissante.

Couvrant une superficie de 100 m², cet espace moderne est divisé en plusieurs zones pour répondre aux divers besoins des passagers. La Gaming Zone, équipée de consoles PlayStation et de téléviseurs Gaming TV de dernière génération, offre une expérience immersive aux amateurs de jeux vidéo.

Un espace multifonctionnel pour tous les goûts

L’aménagement inclut également un espace Cinématech avec des écrans 144 Hz et un système audio performant pour les cinéphiles, ainsi qu’une zone de lecture et de travail équipée de postes de recharge USB et type C. Cette dernière propose une sélection de livres de culture générale pour les voyageurs souhaitant se cultiver ou travailler dans un environnement calme.

L’inauguration a eu lieu en présence de Djamel Guidoum, directeur adjoint du groupe Iris, et de Mokhtar Mediouni, directeur général de l’aéroport d’Alger. Les deux responsables ont mis en avant l’importance de ce projet dans la modernisation des infrastructures publiques et l’amélioration de l’expérience des voyageurs.

Un modèle pour l’avenir

Les premiers retours des visiteurs étant positifs, cette initiative pourrait inspirer d’autres aéroports algériens. Le projet démontre l’ambition du groupe Iris de transformer l’expérience aéroportuaire tout en positionnant l’aéroport d’Alger comme un hub moderne et accueillant, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le transport aérien en Algérie. De quoi offrir à l’aéroport d’Alger une toute nouvelle dimension, confirmant par ailleurs l’objectif affiché de l’Algérie, à savoir celui de diversifier l’économie du pays et attirer de nouveaux touristes.