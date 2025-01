Maghreb : vers la mise en valeur de cette zone pour renforcer le tourisme

Photo DR

Le Maghreb est une zone qui regorge d’importantes potentialités touristiques. Les pays qui se trouvent dans cette région du continent ont activé divers leviers pour faire du tourisme un pilier de l’économie locale. Parmis les pays du Maghreb qui ont une vision touristique très ambitieuse, on peut citer l’Algérie.

L’Algérie mise sur plusieurs atouts pour tirer le maximum de profits de son secteur touristique. En 2023, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives pour promouvoir le Sahara auprès des visiteurs étrangers, tout en développant les infrastructures nécessaires à l’accueil des touristes. Un accent particulier est mis sur le tourisme durable. Les autorités souhaitent préserver l’écosystème fragile du désert tout en offrant une expérience authentique et immersive.

Des circuits spécialisés, allant de la découverte des dunes en 4×4 aux randonnées à dos de chameau, sont en cours de développement avec des partenaires locaux et internationaux. Bien plus qu’une étendue de sable, le Sahara algérien est une mosaïque de paysages, de cultures et d’histoires. Des majestueuses dunes de Tadrart aux canyons spectaculaires du Tassili n’Ajjer, en passant par les oasis verdoyantes de Timimoun ou de Ghardaïa, le désert algérien offre une diversité inégalée. Le développement touristique du Sahara ne peut se faire sans l’implication des populations locales.

Les Touaregs, gardiens ancestraux du désert, jouent un rôle central dans cette stratégie. Guides, artisans ou hébergeurs, ces communautés apportent une authenticité précieuse à l’expérience des visiteurs. L’artisanat local, notamment la fabrication de bijoux en argent ou de tapis traditionnels, est également mis en avant comme un vecteur d’attraction touristique.

Ces initiatives permettent non seulement de valoriser les savoir-faire locaux, mais aussi de garantir des retombées économiques directes pour les habitants du désert. Avec son Sahara unique, l’Algérie possède tous les atouts pour devenir une destination phare en Afrique. Il reste maintenant au pays à créer un cadre adéquat qui va servir de tremplin et faire naître des opportunités.