Menaces de Trump: les français se prononcent pour une riposte

Les États-Unis envisagent d’imposer des droits de douane à l’ensemble de l’Union européenne, une menace qui pousse Bruxelles à envisager une réponse collective dans un contexte géopolitique commercial de plus en plus tendu. Dans ce cadre, un sondage iBanFirst révèle que 70% des Français se déclarent favorables à des mesures protectionnistes.

7 Français sur 10 souhaitent que leur pays adopte des mesures protectionnistes en réaction aux politiques américaines. Cette adhésion reflète une sensibilité accrue aux conséquences économiques des décisions étrangères, notamment la hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump, dans un environnement international de plus en plus complexe.

Quelle perception du commerce international ?

67% des Français estiment que les règles du commerce international les désavantagent. Ils sont bien plus critiques que leurs voisins européens, avec seulement 43% d’opinion positive du commerce international, contre 83% en Allemagne et 71% au Royaume-Uni, traduisant une méfiance profonde envers les mécanismes économiques mondiaux.

Comparés à leurs voisins, les Français se démarquent par une posture plus protectionniste. En Allemagne et au Royaume-Uni, moins de la moitié des citoyens soutiennent de telles mesures : 45% des Allemands et 43% des Britanniques, contre une majorité de Français prêts à défendre leurs intérêts économiques nationaux. Pour le moment, toutefois, rappelons que rien n’a été officiellement annoncé par le président Trump en matière de renforcement des droits de douane.

Attitude économique distinctive

Seuls 55% des Français pensent que le protectionnisme pourrait avoir des conséquences négatives sur l’emploi, contre 69% des Allemands. 44% des Français perçoivent positivement une hausse des droits de douane, contre seulement 15% en Allemagne et 29% au Royaume-Uni, soulignant une quête d’équilibre économique face aux grandes puissances mondiales et une volonté de protection du modèle économique national. Reste à savoir ce qu’il adviendra réellement des positions de chacun dès lors qu’une annonce sera effectuée.