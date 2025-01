Mines au Maghreb : annonce d’une coopération entre deux états

Une mine de phosphate (worldatlas)

Une richesse souterraine exceptionnelle caractérise le Maghreb, véritable trésor géologique aux ressources variées. La région abrite des gisements considérables de phosphates, particulièrement en Tunisie et au Maroc, ainsi que d’importantes réserves de minerais ferreux et non-ferreux en Algérie. Cette dotation naturelle, exploitée depuis l’époque romaine, constitue aujourd’hui un pilier économique majeur pour ces pays, avec des réserves estimées à plusieurs milliards de tonnes de minerais divers, du zinc au plomb en passant par le fer et les terres rares.

Une rencontre stratégique à Riyad

La coopération minière entre l’Algérie et la Tunisie prend un nouveau tournant lors de la 4ème réunion internationale des ministres des Mines à Riyad. Karima Tafer, secrétaire d’État algérienne chargée des Mines, et Fatma Thabet Chaïboub, ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, ont mené des discussions approfondies sur le renforcement des liens entre leurs pays. Cette rencontre, à laquelle participait également le PDG du Groupe Sonarem, marque une étape décisive dans la consolidation des relations bilatérales.

Publicité

Une collaboration technique et scientifique renforcée

Les échanges entre les deux responsables gouvernementales ont mis l’accent sur le partage des connaissances et de l’expertise technique. Cette collaboration vise à optimiser l’exploitation des ressources minières par le développement de projets communs. L’expertise algérienne en matière d’exploration profonde et l’expérience tunisienne dans la valorisation des minerais créent une synergie naturelle entre les deux pays, permettant d’envisager des avancées significatives dans le secteur minier maghrébin.

Vers une exploitation durable des ressources

Les discussions ont débouché sur des engagements concrets pour le développement durable du secteur minier. Les deux pays souhaitent moderniser leurs approches d’exploration et d’exploitation tout en minimisant l’impact environnemental de leurs activités. Cette vision commune englobe l’ensemble de la chaîne de valeur minière, de la prospection à la transformation des minerais. La coopération prévoit notamment le développement de techniques innovantes pour maximiser la récupération des minerais tout en préservant les ressources hydriques, cruciales dans cette région aride. Les entreprises des deux pays seront encouragées à former des partenariats stratégiques pour mettre en œuvre ces projets ambitieux, créant ainsi un modèle de coopération régionale dans le secteur minier.