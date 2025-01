Mission de contrôle parlementaire : des populations apprécient et formulent des doléances

Nestor Noutaï. Photo : DR

La descente sur le terrain des députés de la commission des finances et ceux du plan dans le cadre du contrôle parlementaire axé sur la mise en œuvre du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable dans les villes de Savè, Dassa-Zoumé, Glazoué et environs, se poursuit à merveille dès le lancement opéré le lundi 20 Janvier 2025 à la préfecture de Dassa-Zounmè.

Une occasion pour les populations après l’étape de de Savè et de Glazoué, laquelle fait suite à la visite de courtoisie aux maires suivie d’une séance de travail avec les membres du conseil communal ; de formuler après appréciation de la démarche, une série de doléances aux députés qui ont promis de porter leurs voix en transmettant le message à qui de droit pour satisfaction.

La délégation conduite par l’honorable Nestor Noutaï a été reçue par le maire Denis Oba Chabi à l’hôtel de ville concernant l’étape de la commune de Savè. Une opportunité saisie avant d’aller l’essentiel pour manifester ses sentiments de reconnaissance au gouvernement du président Patrice Talon pour sa vision et son engagement concernant le développement des infrastructures hydrauliques. Dans cette commune, il a été question de la construction du barrage d’Ayédjoko d’une capacité de 02 millions de mètres cubes. Une réalisation saluée par l’autorité communale et ses conseillers qui ont exprimé de vive voix devant la délégation parlementaire, l’importance de ce barrage, lequel traduit selon eux, l’illustration parfaite de cette volonté politique de résoudre durablement la question de l’accès à l’eau potable dans notre pays notamment dans les communes bénéficiaires. Une fois dans la commune de Glazoué où il est question de la construction du barrage de Lifo, la délégation parlementaire a eu droit aux civilités et a adopté la même approche pour en savoir plus sur la mise en œuvre du projet, fondement de la mission de contrôle parlementaire. La première autorité de la commune, le maire Gilles Houndolo et les membres de son conseil communal ont saisi l’occasion de ces échanges en live, pour porter à l’attention de la délégation parlementaire les problèmes et difficultés qui résultent de la mise en œuvre du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable. En attendant les observations et recommandations de la mission de contrôle parlementaire, les cadres de la Soneb au regard des préoccupations de l’autorité communale appuyées par ses conseillers, prennent l’engagement verbal de faire diligence pour rendre disponible l’infrastructure pour le bonheur des populations malgré le retard dénoncé. Pour les populations notamment leurs représentants, cette initiative des parlementaires de constater de visu la mise en œuvre du projet, cadre parfaitement avec leur mission de contrôle de l’action gouvernementale. Elle est à saluer à sa juste valeur dans la mesure où elle est source de collecte de données et d’informations favorables à l’appréciation du degré d’implication des maires dans la mise en œuvre du projet et surtout la prise de la mesure réelle des difficultés et problèmes dont les parties prenantes sont confrontées notamment les questions du dédommagement des propriétaires terriens et celles relatives aux plaintes par rapport au processus de branchement sans perdre de vue l’accessibilité à l’adduction de l’eau potable. A elles, il faut joindre la question relative au coût élevé des installations et la non satisfaction des besoins en eau potable des populations des villages traversés par les tuyaux de conduite d’eau. Le chef de la délégation en intelligence avec ses collègues à chaque étape, rassure les populations que leurs doléances et préoccupations feront l’objet d’une priorité pour faire en sorte que les dépenses publiques soient bien exécutées comme c’est le cas pour ce projet de montant 56 milliards de francs CFA.