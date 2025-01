Nucléaire: Bill Gates franchit une nouvelle étape

Bill Gates (CHESNOT, GETTY IMAGES)

Après avoir révolutionné l’informatique avec Microsoft et consacré des milliards à la santé mondiale via sa fondation, Bill Gates poursuit sa quête d’innovation dans le secteur énergétique. Le cofondateur de Microsoft, devenu philanthrope et investisseur visionnaire, multiplie les initiatives pour répondre aux défis climatiques. Sa société TerraPower, créée en 2008, concrétise aujourd’hui cette ambition à travers un projet nucléaire pionnier dans le Wyoming.

Une technologie de rupture pour la transition énergétique

Le projet Natrium de TerraPower marque une avancée majeure dans l’histoire du nucléaire américain. L’entreprise vient d’obtenir l’autorisation du Wyoming Industrial Siting Council pour transformer l’ancienne centrale à charbon de Naughton, située à Kemmerer. Cette approbation, une première aux États-Unis pour un projet nucléaire avancé, permettra d’entamer la construction des installations non nucléaires du site. La reconversion de cette centrale, qui fonctionne au charbon depuis 1960, symbolise le passage vers une énergie décarbonée grâce aux technologies nucléaires nouvelle génération.

Publicité

L’innovation au cœur du dispositif

L’originalité du projet réside dans son système de stockage énergétique intégré. Au-delà du réacteur nucléaire, l’installation comprendra un « îlot d’énergie » équipé de réservoirs à sels fondus. Cette technologie permettra de stocker la chaleur produite et de la libérer selon les besoins, assurant ainsi une meilleure adéquation entre production et consommation d’électricité. Le soutien financier de 80 millions de dollars accordé par le ministère américain de l’Énergie en 2020 témoigne de la confiance des autorités dans cette approche novatrice.

Les prochaines étapes décisives

TerraPower doit maintenant franchir une dernière étape règlementaire cruciale : l’obtention du permis de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis, attendu pour 2026. Cette autorisation sera indispensable pour déployer les composants nucléaires de l’installation. Le projet Natrium illustre la capacité du secteur privé à accélérer la transition énergétique par l’innovation technologique. La transformation de cette ancienne centrale à charbon en site nucléaire moderne représente un modèle potentiel pour la modernisation d’autres infrastructures énergétiques vieillissantes à travers les États-Unis.