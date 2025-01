Real Madrid : voici les difficultés de Mbappé selon une star

Mbappé. Photo : Getty Images

Le Real Madrid, l’un des clubs les plus prestigieux au monde, semble être un terrain d’ajustement délicat pour Kylian Mbappé. Malgré son talent indéniable et son statut de superstar, le joueur français traverse une période de difficulté dans son nouveau club. Une situation qui n’a pas échappé à Jorge Valdano, figure emblématique du Real Madrid, qui a partagé son analyse lors d’une interview accordée au journal allemand Süddeutsche Zeitung.

Pour Jorge Valdano, les problèmes rencontrés par Mbappé au Real Madrid ne se limitent pas à des aspects techniques ou sportifs. L’ancien joueur et dirigeant du club madrilène attribue ces difficultés à des facteurs culturels et sociaux. « Mbappé a quitté la France pour la première fois, ce qui l’a sorti de sa zone de confort sociologique », a-t-il expliqué. Cette transition, selon Valdano, aurait généré une certaine anxiété chez le joueur, un état d’esprit qu’il qualifie de « grande ennemie du footballeur ».

L’argentin, qui connaît bien la pression qui accompagne le maillot blanc du Real Madrid, estime également que la culture footballistique en France n’est pas aussi enracinée qu’en Espagne. « En France, le football n’a pas le même poids culturel qu’ici », a-t-il affirmé, soulignant l’omniprésence du Real Madrid dans l’actualité espagnole.

Valdano a également pointé un indicateur révélateur : le faible nombre d’abonnés à la plateforme DAZN en France, qu’il estime entre 100 000 et 200 000. Une donnée qui contraste avec l’impact médiatique colossal du Real Madrid en Espagne, où le club reste au cœur des discussions, tous les jours de la semaine. Ce décalage pourrait, selon lui, avoir influencé l’intégration de Mbappé dans un environnement où la passion pour le football atteint des sommets.

Au-delà du cas Mbappé, Jorge Valdano a profité de cet entretien pour partager une réflexion plus large sur l’évolution du football et des stars contemporaines. Selon lui, le football actuel est devenu plus académique, perdant une part de son imprévisibilité et de son romantisme. « Aujourd’hui, les joueurs semblent sortir d’un laboratoire », a-t-il déclaré, citant Mbappé et Erling Haaland comme exemples de cette nouvelle génération.

Il décrit ces joueurs comme des athlètes au physique impressionnant et à l’efficacité redoutable, mais déplore un manque de spontanéité et d’originalité par rapport aux époques passées. « C’est une figure presque robotique, éblouissante certes, mais différente de celles qui ont marqué le football avant eux », a-t-il ajouté.

Malgré les critiques et les obstacles, Kylian Mbappé reste un joueur d’exception, dont le talent et l’ambition sont indéniables. Son adaptation au Real Madrid, bien que complexe, pourrait s’améliorer avec le temps et une meilleure compréhension des attentes culturelles et sportives.

Pour Jorge Valdano, cette période difficile pourrait servir de tremplin pour que Mbappé s’affirme davantage et s’inscrive durablement dans l’histoire du Real Madrid. Mais pour cela, le joueur devra surmonter les pressions externes et les ajustements culturels pour retrouver la sérénité qui a fait de lui l’un des meilleurs joueurs de la planète.