Relations France-Algérie : Paris appelle à l’apaisement

Macron et Tebboune (Photo AP)

Les relations entre l’Algérie et la France c’est une histoire de je t’aime moi non plus. Fréquemment des situations viennent envenimer les relations entre Paris et Alger. Tout récemment, l’arrestation de l’écrivain franco-algérien, Boualem Sansal à Alger a provoqué une nouvelle escalade de tensions entre les deux pays.

Le président français Emmanuel Macron en personne a fait cas de l’arrestation de Boualem Sansal et cela a ulcéré les premières autorités algériennes. Et comme il fallait s’y attendre, la réaction de l’Algérie ne s’est pas fait attendre. La tension entre les deux pays s’est de nouveau accentuée. Face à cette situation tendue, Sophie Primas, porte-parole du gouvernement français, a appelé à l’apaisement.

Publicité

Elle a insisté sur la nécessité de « ramener nos relations avec l’Algérie au même niveau qu’avec d’autres États » et a plaidé pour un « apaisement sans naïveté ». Primas a également souligné l’importance de privilégier le dialogue pour résoudre les différends bilatéraux. Malgré les tensions, Sophie Primas reste optimiste quant à la possibilité de normaliser les relations bilatérales. Elle a annoncé que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, se préparait à se rendre en Algérie pour discuter avec le président Abdelmadjid Tebboune.

Les enjeux sont importants, et la France insiste sur la nécessité de défendre ses intérêts tout en cherchant une solution pacifique. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si les deux pays pourront surmonter leurs différends et renouer des liens plus sereins