Rivalités au Maghreb: le football toujours au centre des enjeux

L’élection du siège de l’Association des clubs africains (ACA) a récemment fait l’objet d’une révélation concernant des manœuvres en coulisses. Selon une source anonyme, l’Algérie aurait tenté d’influencer le processus de sélection pour contrer la candidature marocaine, illustrant les tensions persistantes entre les deux nations dans le domaine sportif.

Fin avril 2024, le Maroc a été officiellement désigné pour accueillir le siège de l’ACA, une décision confirmée lors d’un séminaire organisé conjointement avec la CAF. Le royaume, qui s’était engagé à financer les opérations, l’a emporté face à la Côte d’Ivoire, malgré le succès récent de cette dernière dans l’organisation de la CAN 2023.

Des tensions diplomatiques sous-jacentes

D’après Le360 Sport, l’Algérie aurait non seulement présenté sa propre candidature, mais aurait également tenté de persuader l’Afrique du Sud de se porter candidate, dans une tentative apparente de faire obstacle au Maroc. Cette stratégie n’a cependant pas abouti aux résultats escomptés, révélant les limites de cette approche diplomatique.

L’ACA, créée en novembre 2023 sur le modèle de l’Association européenne des clubs (ECA), rassemble environ 90 présidents et responsables de clubs africains. Sa mission principale est de protéger et promouvoir les intérêts des clubs du continent, sous la présidence du Tanzanien Hersi Ally Said.

Une nouvelle structure pour le football africain

L’organisation est dirigée par un bureau de 11 membres, incluant des personnalités importantes du football africain comme Khaled Abdelkader d’Al Ahly et Mohamed Boudrika du Raja Casablanca, marquant ainsi une nouvelle étape dans la structuration du football continental. Cette initiative témoigne de la volonté croissante de professionnalisation du football africain.