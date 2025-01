Tofa 2025 au Bénin : Mahougnon Kakpo explique le signe « Fu Yeku »

Photo : Ministère de la Culture

Le Tofâ 2025 a livré son verdict le 10 janvier dernier à Ouidah, en marge des célébrations des Vodun Days. Le signe issu de cette consultation divinatoire est « Fu Yeku », considéré comme l’un des meilleurs FADU parmi les 256 que compte le Fâ, selon les propos du professeur Mahougnon Kakpo, président du comité des rites Vodun et spécialiste de littérature africaine à l’université d’Abomey-Calavi.

Selon l’interprétation du professeur Kakpo, « Fu Yeku », une composante essentielle de ce signe, symbolise la protection, l’invincibilité et la prospérité pour le Bénin. Ce signe transmet un message fort : « L’intrépide, positionné au seuil de la demeure paternelle, ne peut être ébranlé par aucune menace ». Il présage également que le Bénin surmontera des dangers capables de perturber d’autres nations.

Une autre image marquante de « Fu Yeku » souligne que « le piment peut vieillir pendant la quarantaine dans la bouteille, mais l’œil ne saurait jamais parader devant lui ». Cette expression métaphorique pourrait refléter une résilience profonde et une puissance intérieure inaltérable. Pour l’année 2025, le Tofâ recommande de porter une attention particulière à certains rites. Les Vodun à honorer sont principalement les défunts et les jumeaux. Ces entités jouent un rôle clé dans le maintien de l’harmonie spirituelle et dans la protection du pays.