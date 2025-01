Trump mise sur 13 milliardaires pour son retour (leur patrimoine net combiné pulvérise les records)

Photo : AP

L’ancien président américain prépare son retour à la Maison-Blanche en s’entourant d’une équipe sans précédent composée de treize personnalités fortunées. Le patrimoine net combiné de ces futurs membres de l’administration Trump s’élève à 460 milliards de dollars, établissant ainsi un record historique dans la composition d’un cabinet présidentiel américain.

La nomination la plus spectaculaire concerne Elon Musk, l’homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 439 milliards de dollars. Le magnat des technologies, à la tête de Tesla, SpaceX et X (anciennement Twitter), devrait occuper le poste de codirecteur du Département de l’efficience gouvernementale. Son engagement dans la campagne de Trump s’est manifesté par des contributions massives, notamment des incitations financières quotidiennes d’un million de dollars destinées aux électeurs des États clés.

Le monde des affaires et du sport sera représenté par Tilman Fertitta, propriétaire des Houston Rockets et magnat des casinos, pressenti comme futur ambassadeur en Italie. Sa fortune de 10,4 milliards de dollars et son soutien de longue date au parti républicain ont vraisemblablement influencé ce choix diplomatique.

Les nominations incluent également des figures comme Leandro Rizzuto Jr, héritier de l’empire Conair, proposé comme ambassadeur auprès de l’Organisation des États américains. Son parcours diplomatique précédent aux Bermudes, malgré un échec initial pour le poste d’ambassadeur à la Barbade, témoigne de son expérience dans les relations internationales.

Le secteur financier sera représenté par Warren Stephens, PDG de la banque d’investissement familiale Stephens, pressenti comme ambassadeur au Royaume-Uni. Malgré une opposition initiale à Trump en 2016, il s’est rallié à sa cause lors des récentes élections.

Linda McMahon, figure emblématique du divertissement et ancienne dirigeante de la WWE, fait son retour dans l’administration Trump, cette fois comme potentielle secrétaire à l’Éducation. Son expérience précédente à la tête de la Small Business Administration durant le premier mandat Trump renforce sa légitimité pour ce nouveau rôle.

Le futur cabinet comprend également Howard Lutnick au Commerce, Charles Kushner comme ambassadeur en France, et Jared Isaacman à la NASA, chacun apportant une fortune personnelle considérable et une expertise dans leurs domaines respectifs. Cette concentration de richesse sans précédent dans une administration américaine marque une rupture significative avec les cabinets présidentiels précédents, dont celui du premier mandat de Trump qui totalisait 3,2 milliards de dollars.