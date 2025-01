Trump veut faire basculer Hollywood dans une nouvelle dimension

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Donald Trump ne cesse de surprendre avec des initiatives inédites. Le président élu des USA a désigné trois icônes du cinéma américain, Mel Gibson, Jon Voight et Sylvester Stallone, comme ambassadeurs d’Hollywood. Cette décision, annoncée via sa plateforme de médias sociaux, reflète son ambition de redonner un souffle nouveau à l’industrie du cinéma, tout en élargissant son influence sur les marchés internationaux.

Traditionnellement, les ambassadeurs et envoyés spéciaux américains sont dépêchés dans des zones de tension géopolitique ou pour renforcer des relations diplomatiques. Cette nomination, axée sur Hollywood, déroge à la règle. Ces trois légendes du grand écran auront pour mission, selon Trump, d’être ses « yeux et oreilles » dans l’univers du cinéma. Leur rôle consisterait à revitaliser Hollywood, non seulement sur le plan artistique mais également économique, en explorant de nouvelles opportunités à l’échelle mondiale.

Mel Gibson, connu pour ses films à succès comme Braveheart, Sylvester Stallone, l’icône de Rocky, et Jon Voight, lauréat d’un Oscar et soutien vocal de Trump, représentent un trio qui combine expérience, charisme et influence. Ces acteurs, en plus d’avoir marqué Hollywood, partagent une proximité idéologique avec Trump, ce qui semble avoir motivé leur sélection.

Le choix de ces personnalités s’inscrit également dans une stratégie de communication. En optant pour des figures aimées du public, Trump cherche à rallier un large éventail de soutiens pour ses projets, tout en attirant l’attention sur ses réformes culturelles et économiques.

La nomination de ces ambassadeurs marque peut-être le début d’une stratégie plus large visant à positionner Hollywood comme un acteur clé dans la diplomatie culturelle américaine. En intégrant le cinéma dans son agenda politique, Trump pourrait chercher à promouvoir les valeurs américaines à travers le septième art, tout en développant des partenariats économiques avec des marchés émergents.

La Chine, l’Inde, l’Afrique ou encore l’Amérique latine, où le potentiel de croissance des industries créatives est immense, pourraient devenir des cibles privilégiées. Trump pourrait vouloir encourager les studios à produire davantage de contenus adaptés à ces publics, tout en soutenant les échanges culturels entre les nations.

Bien que cette initiative suscite l’intérêt, elle pourrait aussi rencontrer des critiques. Certains spécialistes s’interrogent sur l’opportunité d’une telle démarche, notamment dans un contexte où Hollywood traverse des turbulences liées à des scandales internes et à des mutations technologiques rapides.

Cependant, les soutiens de Trump voient dans cette démarche un signal positif pour une industrie en quête de renouveau. Selon eux, cette vision pourrait redéfinir le rôle d’Hollywood, non seulement comme producteur de divertissement, mais aussi comme moteur de croissance économique et outil d’influence globale.