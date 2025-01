Rivalités au Maghreb : le Maroc enchaîne deux succès diplomatiques

Mohammed VI (AFP/Moroccan Agency Press)

La confrontation entre l’Algérie et le Maroc sur la question du Sahara occidental demeure l’une des pierres d’achoppement majeures des relations maghrébines. Depuis les années 1970, ce territoire disputé cristallise les tensions entre Rabat, qui revendique sa souveraineté sur cette région, et Alger, qui soutient le Front Polisario dans sa quête d’autodétermination. Cette rivalité historique a conduit à la fermeture des frontières entre les deux pays et continue d’influencer profondément la géopolitique régionale, avec des répercussions sur les alliances diplomatiques et les équilibres de pouvoir en Afrique.

Le soutien africain renforce la position marocaine

La diplomatie marocaine vient d’enregistrer deux victoires significatives avec les déclarations de soutien de la Côte d’Ivoire et du Libéria. Lors de rencontres officielles à Laâyoune, les ministres des Affaires étrangères de ces deux nations ont réaffirmé leur appui à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur le Sahara occidental. Cette position se matérialise notamment par l’existence de représentations diplomatiques : un consulat général ivoirien à Laâyoune depuis 2020 et son équivalent libérien à Dakhla la même année. Ces soutiens diplomatiques renforcent la légitimité du plan d’autonomie proposé par le Maroc, considéré par ces pays comme la seule solution viable pour résoudre ce différend territorial.

Publicité

Une stratégie maritime ambitieuse

Le Maroc déploie une vision stratégique centrée sur sa façade atlantique, comme en témoigne l’initiative royale saluée par le Libéria. Ce projet vise à transformer l’espace maritime africain en un hub de coopération continentale, avec une attention particulière portée aux États du Sahel. Le développement des infrastructures portuaires illustre cette ambition, notamment à travers le rapprochement entre le port de Tanger-Med et celui d’Abidjan, ainsi que la construction du nouveau port de Dakhla-Atlantique. Cette stratégie maritime renforce l’ancrage africain du royaume et offre de nouvelles perspectives de développement économique régional.

Des partenariats économiques consolidés

Au-delà des enjeux territoriaux, le Maroc approfondit ses relations économiques avec ses partenaires africains. La coopération avec la Côte d’Ivoire témoigne de cette dynamique, marquée par de multiples visites royales à Abidjan et le lancement de projets variés dans les secteurs de l’infrastructure, la pêche, l’habitat et l’agriculture. Les deux pays encouragent activement leurs secteurs privés respectifs à développer de nouveaux investissements, notamment à travers le Groupe d’Impulsion Économique. Cette approche économique multilatérale renforce la position du Maroc comme acteur économique majeur sur le continent africain, tout en consolidant ses alliances diplomatiques sur la question du Sahara occidental.