Un avion en feu avant son décollage en Corée du Sud, 7 blessés

Un incident dramatique a secoué l’aéroport international de Gimhae en Corée du Sud ce mardi matin. Un Airbus A321 de la compagnie Air Busan a été ravagé par les flammes lors de son roulage sur le tarmac, occasionnant sept blessés parmi les passagers durant l’évacuation d’urgence. L’appareil, qui devait assurer une liaison vers Hong Kong, a dû être entièrement évacué suite à l’apparition d’une épaisse fumée noire s’échappant d’un compartiment à bagages.

Les faits se sont déroulés rapidement sur la piste de l’aéroport de Gimhae. L’origine du sinistre a été identifiée : une batterie portable comprimée dans un bagage à main aurait déclenché l’incendie. La réaction rapide du personnel navigant et des passagers a permis une évacuation efficace des 176 occupants. Un passager assis près d’une sortie de secours a pris l’initiative d’ouvrir la porte, tandis qu’une hôtesse de l’air ouvrait celle du côté opposé, facilitant ainsi l’évacuation par les toboggans gonflables.

Les services de secours, mobilisés immédiatement, ont dû lutter pendant plus d’une heure pour maîtriser l’incendie qui s’est propagé jusqu’au toit de l’appareil. Parmi les sept personnes blessées lors de l’évacuation, une reste actuellement sous surveillance médicale. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Cet événement survient dans un contexte particulièrement sensible pour l’aviation sud-coréenne, encore marquée par la récente catastrophe du Boeing 737-800 de Jeju-Air. L’accident, qui avait coûté la vie à 179 personnes le mois dernier, constituait déjà le plus grave désastre aérien de l’histoire du pays. Les investigations préliminaires de ce précédent accident ont révélé qu’une collision avec des oiseaux avait provoqué une défaillance simultanée des deux moteurs, comme en témoignent les traces de plumes et de sang retrouvées dans les turbines.