USA: les derniers mots de Biden à Trump

La Maison blanche, Washington D.C. - Alex Edelman - AFP

À l’issue d’une campagne électorale mouvementée, Donald Trump a reconquis la présidence des États-Unis lors du scrutin de novembre 2024. Cette victoire face au président sortant Joe Biden marque le retour du républicain au pouvoir, quatre ans après avoir quitté la Maison-Blanche en contestant sa défaite de 2020.

Un message aux accents solennels

Le message de Joe Biden, dévoilé par Fox News, revêt une dimension particulièrement forte. « Au moment où je quitte cette fonction sacrée », écrit l’ancien président, soulignant le caractère presque mystique de la charge présidentielle. Il évoque ensuite la Maison Blanche comme un phare de stabilité « dans les inévitables tempêtes de l’histoire« , une métaphore puissante qui rappelle le rôle stabilisateur des États-Unis sur la scène internationale.

Publicité

Entre tradition et spiritualité

La lettre se termine sur une note profondément ancrée dans la tradition américaine. Biden y fait référence à la providence divine, priant pour « une période de prospérité, de paix et de grâce pour notre nation ». Cette conclusion, « Que Dieu vous bénisse et vous guide comme il a béni et guidé notre pays bien-aimé depuis sa fondation« , résonne comme un écho à la devise nationale « In God We Trust ». La découverte de cette missive par Trump lui-même, dans un tiroir du bureau Resolute, a ajouté une touche théâtrale à ce moment historique, le président réagissant positivement à ce qu’il a qualifié de « très belle lettre« . Cette transmission épistolaire rappelle celle de 2021, lorsque Trump, malgré sa contestation des résultats électoraux, avait lui aussi laissé un message « très aimable » à son successeur démocrate.