USA: Trump appelle Elon Musk à l’aide, Biden critiqué

SpaceX, une révolution dans l’industrie spatiale américaine, a radicalement transformé l’accès à l’espace depuis sa création en 2002. L’entreprise d’Elon Musk a développé des fusées réutilisables capables d’atterrir verticalement, réduisant considérablement les coûts de lancement. Sa capsule Crew Dragon, première à transporter des astronautes en tant qu’entreprise privée, a permis aux États-Unis de retrouver leur indépendance d’accès à l’ISS, mettant fin à une décennie de dépendance aux fusées russes Soyouz. Cette réussite technologique et commerciale a démontré l’efficacité du partenariat public-privé dans le secteur spatial, poussant même la NASA à repenser ses méthodes traditionnelles.

Une situation inédite à bord de l’ISS

Un imprévu technique avec la capsule Boeing Starliner a conduit à une situation exceptionnelle : deux astronautes américains, Butch Wilmore et Suni Williams, séjournent dans la Station spatiale internationale depuis maintenant dix mois, bien au-delà de leur mission initiale de quelques jours. Face à ce prolongement inattendu, la NASA a intégré les deux astronautes aux équipages présents, adaptant leurs missions aux besoins de la station. Cette situation a rapidement attiré l’attention des figures politiques américaines, notamment Donald Trump et Elon Musk, qui y ont vu une opportunité de critiquer l’administration Biden.

Un sauvetage politisé par SpaceX

L’ancien président Trump a sollicité directement SpaceX pour organiser le retour des astronautes. La réponse d’Elon Musk ne s’est pas fait attendre sur les réseaux sociaux : « Le @POTUS a demandé à @SpaceX de rapatrier les deux astronautes bloqués dans la Station spatiale internationale dès que possible. Nous le ferons« , avant d’ajouter : « C’est terrible que l’administration Biden les ait laissés là-bas si longtemps. » La solution proposée implique une accélération du calendrier de la mission Crew-10, permettant ainsi le retour anticipé de l’équipage Crew-9, actuellement en orbite avec deux sièges supplémentaires spécialement prévus pour Wilmore et Williams.

Des enjeux techniques et politiques entremêlés

La réalité derrière cette apparente négligence administrative se révèle plus complexe. Le retard actuel découle principalement des exigences techniques de SpaceX, qui a demandé un délai supplémentaire jusqu’au 25 mars pour le lancement de Crew-10, en raison du développement d’une nouvelle version de sa capsule Dragon. La NASA, privilégiant la sécurité, a validé ce report malgré son impact sur le calendrier des missions. Cette situation met en avant les défis techniques persistants de l’exploration spatiale, même pour les acteurs les plus expérimentés. La politisation de cet incident technique par Trump et Musk occulte des enjeux cruciaux, notamment une sortie spatiale programmée en mars qui pourrait être compromise par un retour précipité des astronautes. La critique de l’administration Biden apparaît ainsi davantage comme une manœuvre politique que comme une réelle préoccupation pour la sécurité des astronautes, la responsabilité de cette situation étant partagée entre Boeing, la NASA et SpaceX.