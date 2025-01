Visas au Maghreb: les démarches pour la France évoluent dans ce pays

Photo Unsplash

L’obtention d’un visa pour l’Europe demeure un parcours semé d’obstacles pour de nombreux ressortissants africains. Les longues files d’attente devant les consulats, les délais de traitement imprévisibles et les taux de refus élevés caractérisent depuis des années cette réalité administrative. Au Maghreb particulièrement, la question des visas cristallise les tensions diplomatiques et soulève régulièrement des débats sur la liberté de circulation. Les procédures complexes et les coûts associés représentent souvent un frein majeur pour les voyageurs, qu’ils soient étudiants, entrepreneurs ou simples touristes.

Une nouvelle ère pour les demandes de visa en Algérie

La gestion des demandes de visa pour la France en Algérie connaît une transformation significative avec l’arrivée de Capago comme prestataire exclusif. Cette entreprise française, forte d’une expertise reconnue depuis 2010 dans le domaine des processus administratifs, prend les rênes des opérations à partir du printemps 2025. Le calendrier de transition prévoit deux étapes majeures : l’ouverture des réservations en ligne dès le 15 mars, suivie du lancement opérationnel des centres de collecte le 8 avril. Cette réorganisation marque la fin des services précédemment assurés par VFS et TLS.

Un maillage territorial renforcé pour faciliter l’accès aux services

Le déploiement stratégique des centres Capago vise à améliorer l’accessibilité des services consulaires. L’entreprise établit sa présence dans quatre villes clés : Alger, Oran, Annaba, et pour la première fois, Constantine. Cette extension géographique témoigne d’une volonté de rapprocher les services des demandeurs, réduisant ainsi les contraintes de déplacement pour les Algériens. Laurent Mallet, PDG de Capago International, souligne l’importance d’adapter les services aux différents profils de voyageurs, qu’il s’agisse de déplacements professionnels, académiques ou familiaux.

Technologies et expertise au service de l’efficacité administrative

L’innovation technologique constitue un pilier central de l’approche Capago. L’entreprise, qui collabore déjà avec plusieurs pays européens dont l’Italie, l’Allemagne et la Belgique, mise sur la digitalisation pour fluidifier le parcours des demandeurs. La prise de rendez-vous en ligne, la collecte des données biométriques et le suivi des dossiers bénéficient d’une infrastructure moderne et sécurisée. Cette modernisation des procédures vise à réduire les délais de traitement tout en maintenant des standards élevés de sécurité. L’expertise de Capago, développée à travers sa présence internationale, permet d’optimiser chaque étape du processus, de la constitution du dossier jusqu’à la finalisation de la demande.