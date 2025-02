2024 YR4: la NASA revoit à la hausse le danger de l’astéroïde

PHOTO : NASA

Les phénomènes naturels imprévisibles, bien que rares, peuvent parfois représenter une menace significative pour notre planète. Récemment, la NASA a réévalué la probabilité d’un impact potentiel entre la Terre et l’astéroïde 2024 YR4, portant ce risque à 2,3 %. Ce corps céleste, dont le diamètre est estimé entre 40 et 90 mètres, pourrait entrer en collision avec notre planète le 22 décembre 2032. Cette révision a placé l’astéroïde en tête des listes de menaces spatiales aux États-Unis et en Europe, faisant de lui le seul objet céleste dont le risque d’impact dépasse actuellement 1 %.

Début 2025, l’astéroïde 2024 YR4 a été identifié comme une préoccupation majeure par les agences spatiales. Initialement, en janvier de la même année, la probabilité d’impact était estimée entre 0,5 % et 6 %, une fourchette déjà considérée comme notable par les experts. Selon l’astronome Stas Korotki, interrogé par Sputnik, cette incertitude s’explique par la difficulté à prédire avec précision la trajectoire de l’objet. Les simulations actuelles suggèrent que l’astéroïde pourrait toucher la région de l’Afrique centrale ou l’océan Atlantique, bien que ces projections soient susceptibles d’évoluer.

Publicité

La NASA souligne que les observations futures joueront un rôle crucial dans l’affinement des prévisions. À mesure que de nouvelles données sur l’orbite de l’astéroïde seront collectées, les scientifiques pourront mieux estimer la probabilité d’impact. Il est possible que l’objet soit finalement exclu de la liste des menaces, mais il pourrait également voir son niveau de risque augmenter davantage. Cette incertitude rappelle la complexité de la surveillance des objets géocroiseurs et la nécessité de poursuivre les efforts de recherche pour anticiper de tels événements.