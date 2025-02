Afrique: Elon Musk critique un pays, un projet en danger

Photo DR

Visionnaire technologique devenu figure politique controversée, Elon Musk a révolutionné l’industrie spatiale avec SpaceX, transformant l’impossible en réalité. Ses fusées réutilisables ont redéfini l’accès à l’espace, tandis que son projet Starlink a connecté les régions les plus isolées à Internet par satellite. Cependant, son engagement politique croissant aux côtés de Donald Trump et ses critiques acerbes envers certains pays menacent désormais l’expansion internationale de ses entreprises.

Les ambitions africaines de Starlink freinées par la politique

L’expansion de Starlink en Afrique australe rencontre un obstacle majeur en Afrique du Sud, pays natal d’Elon Musk. Le milliardaire a violemment critiqué la législation sud-africaine exigeant que les entreprises étrangères de télécommunications cèdent 30% de leurs parts à des entreprises détenues par des citoyens noirs. Qualifiant cette loi d’ »ouvertement raciste », Musk s’est également opposé aux politiques de redistribution des terres, destinées à corriger les inégalités héritées de l’apartheid. Ces prises de position interviennent alors que SpaceX attend toujours l’autorisation réglementaire pour déployer son service internet par satellite dans le pays.

Publicité

L’influence Trump-Musk secoue les relations commerciales

La proximité d’Elon Musk avec l’administration Trump génère des répercussions internationales. Après un don de plus de 200 millions de dollars à la campagne du républicain et sa nomination comme « employé spécial du gouvernement« , Musk participe activement aux décisions politiques américaines. Cette alliance a des conséquences directes sur ses activités commerciales : la province canadienne de l’Ontario a annulé un contrat de 68 millions de dollars avec Starlink en réaction aux menaces de tarifs douaniers de Trump sur les produits canadiens. La candidate au poste de Premier ministre, Chrystia Freeland, envisage même d’imposer une taxe de 100% sur les véhicules Tesla en représailles.

Un empire technologique face aux réalités géopolitiques

L’indifférence apparente de Musk face à ces revers masque mal les défis croissants auxquels fait face son empire technologique. Alors que Starlink a connu une expansion fulgurante en 2024, triplant son trafic internet et s’implantant dans 27 nouveaux marchés, les positions politiques de son fondateur risquent de compromettre cette dynamique. Les tensions entre ses ambitions commerciales et son activisme politique soulèvent des questions sur la viabilité de sa stratégie d’expansion mondiale, particulièrement dans des régions où les enjeux historiques et sociaux requièrent une approche diplomatique nuancée.