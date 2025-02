Afrique: la Russie confirme l’ouverture prochaine d’ambassades dans ces pays

Sergueï Lavrov - Photo : © AFP

Les relations entre la Russie et l’Afrique remontent à l’époque soviétique, période durant laquelle l’URSS entretenait des liens étroits avec plusieurs pays du continent. Cette influence s’exprimait notamment par le soutien militaire, la formation des cadres et l’assistance technique. Après une période de retrait relatif dans les années 1990, Moscou a progressivement reconstruit sa présence en Afrique, notamment via des partenariats militaires, la vente d’armements et le déploiement de conseillers militaires dans plusieurs pays.

Une nouvelle vague d’expansion diplomatique

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov annonce une expansion significative du réseau diplomatique russe en Afrique. Cette initiative comprend l’établissement de nouvelles ambassades en Gambie, au Liberia, aux Comores et au Togo. Parallèlement, la Russie prévoit de réactiver ses missions diplomatiques au Niger et en Sierra Leone, témoignant d’une volonté de renforcer son empreinte diplomatique sur le continent africain. L’ouverture d’une représentation au Soudan du Sud complète ce dispositif diplomatique.

Publicité

Une stratégie d’influence redéfinie

Cette expansion diplomatique témoigne de l’importance stratégique que Moscou accorde au continent africain. La Russie développe une approche multidimensionnelle combinant présence diplomatique, coopération militaire et partenariats économiques. Ces nouvelles ambassades permettront à la Russie de consolider ses relations avec des pays où elle maintient déjà une influence via des accords de défense ou des échanges commerciaux. Cette initiative reflète la détermination de Moscou à renforcer son rôle d’acteur majeur sur la scène africaine, en établissant des relations directes avec un nombre croissant de nations du continent.