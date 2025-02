Vladimir Poutine (photo: Unsplash)

La guerre en Ukraine, déclenchée par l’offensive militaire russe en février 2022, a profondément transformé l’équilibre géopolitique européen. Après trois années de conflit, les forces russes et ukrainiennes continuent de s’affronter sur plusieurs fronts, tandis que les sanctions occidentales pèsent sur l’économie russe. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont récemment entamé des négociations directes avec Moscou pour tenter de trouver une issue au conflit, suscitant l’inquiétude des alliés européens et de Kiev qui se sentent écartés des discussions.

Une stratégie militaire renforcée

Le président Vladimir Poutine a réaffirmé sa volonté de poursuivre le développement des forces armées russes lors de son allocution du 23 février, à l’occasion de la Journée des défenseurs de la patrie. Le dirigeant russe a souligné l’importance d’améliorer les capacités de combat de l’armée et de la marine, présentées comme les garantes de la souveraineté russe. Cette déclaration intervient alors même que des pourparlers sont en cours entre Moscou et Washington pour mettre fin aux hostilités en Ukraine.

Un budget militaire record

Les ambitions militaires de la Russie se traduisent par des investissements massifs. Le parlement russe a validé une nouvelle augmentation de 30 % des dépenses militaires pour 2025, portant le budget à 119 milliards d’euros. Cette hausse spectaculaire fait suite à une précédente augmentation de 70 % en 2024. La défense et la sécurité nationale absorberont désormais 40 % du budget fédéral russe, témoignant de la priorité accordée au secteur militaire par le Kremlin.

Des négociations controversées

Les discussions entre Moscou et l’administration Trump pour établir un cessez-le-feu en Ukraine créent des tensions avec les alliés occidentaux. Les autorités ukrainiennes et européennes dénoncent leur mise à l’écart des négociations, alors que l’avenir de la région se décide sans leur participation directe. Vladimir Poutine, quant à lui, continue de présenter l’engagement militaire russe comme une défense des intérêts nationaux, saluant le courage des soldats qui risquent leur vie pour protéger ce qu’il définit comme leur terre natale et l’avenir de la Russie.