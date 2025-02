Armées de l’air: voici le top 5 mondial

Chasseur américain Photo d'illustration -Pixabay

Depuis une décennie, une course à l’armement aérien s’intensifie à l’échelle mondiale. La puissance militaire d’un pays se mesure notamment par sa flotte d’aéronefs, essentielle pour la défense du territoire, la projection de puissance à l’étranger et, pour neuf États, la dissuasion nucléaire. Selon l’International Institute for Strategic Studies, un classement des forces aériennes les plus puissantes peut être établi.

Le Japon, allié stratégique des États-Unis en Asie, possède une force aérienne comparable à celle de la Corée du Sud. Sa flotte comprend plus de 150 chasseurs F-15, 62 Mitsubishi F-2 (des F-16 modifiés sous licence) et une quarantaine de F-35A. Les forces japonaises disposent également d’avions de transport et de ravitaillement américains, notamment des dérivés du Boeing 767, ainsi qu’une soixantaine d’hélicoptères d’attaque et de transport de fabrication américaine.

La montée en puissance asiatique

L’Inde, historiquement axée sur la défense territoriale, a lancé une modernisation massive depuis 2012 face à ses rivaux pakistanais et chinois. Sa flotte d’environ 2 500 aéronefs inclut plus de 250 Sukhoï Su-30 russes, 65 MiG-29, 44 Mirage 2000 modernisés, 36 Rafale français et 32 HAL Tejas de fabrication locale (avec 200 exemplaires supplémentaires prévus d’ici 2030). Sa capacité de transport repose notamment sur 103 Antonov An-32.

La Russie, malgré son déclin relatif depuis l’éclatement de l’URSS, maintient une flotte impressionnante d’environ 3 500 aéronefs. Ses forces incluent 365 Sukhoï Su-27 et dérivés, 264 Su-24, 240 MiG-29/35, et une centaine de bombardiers stratégiques comme les Tupolev Tu-95. Sa capacité de transport comprend plus de 100 Antonov An-26 et 130 Illiouchine Il-76, complétés par un millier d’hélicoptères majoritairement hérités de l’ère soviétique.

L’hégémonie américaine face à la montée chinoise

La Chine a considérablement bouleversé l’équilibre mondial, alignant désormais deux fois plus d’avions de chasse que la Russie (2 214 contre 1 186). Sa flotte, principalement composée d’appareils d’origine soviétique fabriqués sous licence, comprend 387 Chengdu J-7 (dérivés du MiG-21), 315 Chengdu J-11 (dérivés du Su-27) et 243 Chengdu J-10 (inspirés du F-16). Beijing développe également son propre chasseur furtif de dernière génération, le Chengdu J-20.

Les États-Unis conservent une suprématie écrasante avec plus de 13 000 aéronefs, surpassant les flottes combinées de la Chine, la Russie, l’Inde et le Japon. L’US Air Force aligne 738 F-16, 377 F-15 (dont plus de 100 modernisés) et 234 F-35, auxquels s’ajoutent 150 bombardiers (dont le furtif B-2 Spirit), près de 500 ravitailleurs et 400 avions cargos. Cette puissance est complétée par plus de 140 satellites d’observation et d’espionnage.