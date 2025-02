Automobile au Maghreb: un groupe chinois annonce 2 usines

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

L’équipementier automobile chinois Lingyun Industrial, filiale du conglomérat Norinco, a annoncé ce mardi 18 février son projet ambitieux de construction de deux usines de pièces de rechange au Maroc. Cette initiative stratégique vise à renforcer sa présence sur les marchés européen et nord-africain, capitalisant sur la position géographique privilégiée du royaume chérifien.

La première usine, dotée d’un capital de 8 millions de dollars, se spécialisera dans la fabrication de tuyaux de véhicules. Elle ciblera des clients prestigieux tels que Tesla, Volvo, Plastic Omnium Auto Inergy, Stellantis et Magna International, illustrant l’ambition du groupe de servir les plus grands noms de l’industrie automobile.

Un partenariat stratégique pour l’innovation

La deuxième installation, fruit d’une coentreprise avec Haomei New Materials, représente un investissement de 13,8 millions de dollars. Ce projet, détenu à 51% par Lingyun Industrial, se concentrera sur la production de pièces de structures de carrosserie, notamment des boîtiers de batterie et des composants à haute résistance, destinés à des constructeurs de premier plan comme BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen.

Ces nouvelles installations s’inscrivent dans une tendance plus large d’investissements chinois au Maroc, rejoignant d’autres acteurs majeurs comme Citic Dicastal et Gotion High Tech. Cette dynamique témoigne de l’attrait croissant du royaume pour les industriels asiatiques et plus globalement, de sa volonté de diversifier son économie, en ne reposant plus uniquement sur le tourisme ou les hydrocarbures.

Une stratégie gagnante pour l’accès aux marchés internationaux

L’implantation au Maroc représente une opportunité unique pour les entreprises chinoises, leur permettant de bénéficier des accords de libre-échange signés avec l’Union européenne et les États-Unis, tout en profitant de la proximité géographique avec ces marchés stratégiques. La réussite de ce projet pourrait d’ailleurs pousser de nouveaux industriels à envisager de s’implanter sur place, au Maroc.